Filha de Léo Moura decide ir para Ucrânia com o intuito de se casar com ex-Fluminense

Filha de Léo Moura decide ir para Ucrânia com o intuito de se casar com ex-FluminenseHerdeira de ex-lateral opta em mudar sua vida pelo noivo Isaque Silva, se matricula em conhecida escola e emociona pai em despedida
O ex-jogador Léo Moura precisará encontrar maneiras de amenizar a saudade da filha, Bella Moura, de 18 anos. Afinal, cinco meses depois, divulgou que estava namorando com Isaque Silva, ex-Fluminense. Pouco tempo depois, ela decidiu se mudar para a Europa. Mais especificamente para Ucrânia, país onde o atacante atualmente reside, já que se transferiu para o Shakhtar Donetsk. A mudança tem como intuito sacramentar o casamento em breve, já que estão noivos.
A despedida de Bella com os pais Léo Moura e Camila Moura foi repleta de momentos emotivos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na semana passada. Como o fato da filha mais velha morar longe é uma situação inédita, o ex-lateral do Flamengo e a esposa não conseguiram conter as lágrimas. Além disso, eles também fizeram alguns carinhos como abraços e beijos.
Também na semana passada, a jovem publicou registros da cidade de Lviv, onde vai morar. A localidade é perto da fronteira com a Polônia e distante da região que mais sofre com a guerra pela disputa por território entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, ela não abandonará os estudos mesmo com a mudança de continente. Bella estudará em uma escola britânica, que contém o certificado de Cambridge.
Conselhos de Léo Moura e Camila
A mãe, Camila Moura teve papel crucial ao aconselhar a filha. Isso porque, assim como Bella e Isaque, ela conheceu Léo Moura também aos 18 anos. A esposa do ex-lateral do Flamengo acredita que a primogênita saberá lidar com a mudança e ser o ponto central na condução na vida em casal. Até porque, Bella tem experiência no mundo do futebol, já que além de viver, também cresceu nesse ambiente esportivo.
