Filha de Léo Moura decide ir para Ucrânia com o intuito de se casar com ex-Fluminense

Herdeira de ex-lateral opta em mudar sua vida pelo noivo Isaque Silva, se matricula em conhecida escola e emociona pai em despedida

O ex-jogador Léo Moura precisará encontrar maneiras de amenizar a saudade da filha, Bella Moura, de 18 anos. Afinal, cinco meses depois, divulgou que estava namorando com Isaque Silva, ex-Fluminense. Pouco tempo depois, ela decidiu se mudar para a Europa. Mais especificamente para Ucrânia, país onde o atacante atualmente reside, já que se transferiu para o Shakhtar Donetsk. A mudança tem como intuito sacramentar o casamento em breve, já que estão noivos. A despedida de Bella com os pais Léo Moura e Camila Moura foi repleta de momentos emotivos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na semana passada. Como o fato da filha mais velha morar longe é uma situação inédita, o ex-lateral do Flamengo e a esposa não conseguiram conter as lágrimas. Além disso, eles também fizeram alguns carinhos como abraços e beijos.