Ex-técnico de Lucas Paquetá no Flamengo avalia potencial do meia: “Seria egoísmo meu”

Rubro-Negro tem reunião marcada com o West Ham nesta sexta-feira (16) para tentar concretizar a transferência do meio-campista / Crédito: Jogada 10

Exímio conhecedor das qualidades de Lucas Paquetá, o técnico Zé Ricardo, que trabalhou com o meia no Flamengo, avaliou a possível volta do atleta ao Ninho do Urubu. O treinador defendeu que o jogador chega em um momento raro da carreira, pronto física, técnica e emocionalmente para assumir protagonismo. Zé Ricardo abordou sobre o tema durante uma entrevista ao Fut&Papo, da Lance TV, em meio às discussões sobre o real impacto do meia em um eventual retorno. Com convivência direta nos primeiros anos de formação, o técnico falou a partir da prática, não da projeção.

“Seria egoísmo meu falar que projetei ele. Muitos profissionais participaram. Ele é um talento. Tecnicamente sempre foi acima da média. O problema era físico, onde ele precisou melhorar. Na transição do juvenil para os juniores, teve uma grande evolução. Na época, em que fui treinador dele, ele jogou em quatro posições, tendo qualidade em todas”, afirmou. O treinador destacou justamente a versatilidade como um diferencial pouco comum. Segundo ele, Paquetá sempre respondeu bem às mudanças de função, mesmo ainda em processo de amadurecimento físico no início da carreira. E o retorno? Ao tratar sobre o contexto atual, Zé Ricardo afastou qualquer leitura de retorno precoce ou em baixa. O cenário, sob sua ótica, é oposto: trata-se de um jogador em ponto alto da trajetória. “Não tenho nenhuma informação privilegiada, mas torço muito para que ele retorne. Tem apenas 28 anos, está em uma idade ótima, no ápice da forma física, técnica e emocional. Se vier, chegará no auge, em um ano de Copa”, completou.

Negociação por Lucas Paquetá Enquanto comunicadores, profissionais e ex-profissionais do futebol opinam sobre, as negociações avançam nos bastidores. Na última quarta-feira (14), por exemplo, o atleta expôs ao técnico Nuno Espírito Santo o desejo de voltar ao Brasil e abriu diálogo para uma possível venda. O West Ham já considera negociar, mas propôs um modelo que prevê a compra agora e o empréstimo do jogador até o fim da temporada europeia. Isso porque o clube luta contra o rebaixamento e considera o meia peça importante, segundo informações do The Guardian. O Flamengo, por sua vez, não vê com bons olhos aguardar até o encerramento da Premier League, em 24 de maio, e tenta flexibilizar o formato em reunião marcada para esta sexta-feira (16). Internamente, a diretoria entende que a negociação já avançou no ponto mais sensível.