Espanhóis projetam semifinal dura contra o Chile na Kings League Nations

Às vésperas da partida, os jogadores Gerard Nolla e Guti falaram com o J10 sobre as expectativas para o duelo e ressaltaram a qualidade da seleção chilena, que chega invicta à fase semifinal da competição.

A Seleção da Espanha está na semifinal da Kings League Nations após vencer os Estados Unidos e agora se prepara para um novo desafio decisivo. Nesta quinta-feira (15/1), a equipe espanhola encara o Chile, na Trident Arena, em confronto que vale uma vaga na grande final do torneio.

“Bem, vai ser um jogo difícil. Se o Chile está nas semifinais, é porque é uma grande equipe. Vamos tentar sair na frente desde o início, ou pelo menos competir desde o começo. Tem sido um pouco difícil para nós, mas vamos manter essa intensidade desde o início e continuar pressionando no campo de ataque. Será um grande jogo para os torcedores; será interessante. Vai ser difícil, mas vamos tentar avançar para a final”, disse Gerard Nolla.

Guti explica como a Espanha pode chegar na final da Kings League Nations

Guti também projetou um confronto equilibrado e destacou a inteligência tática dos chilenos, além de apontar os pontos que a Espanha precisa explorar para buscar a classificação.

“Espero uma partida em que o Chile jogue muito bem, sabendo exatamente quando pressionar e quando recuar. São jogadores experientes, inteligentes e que não perdem a compostura. Quanto a nós, principalmente com a bola, precisamos manter a calma, sabendo que a partida é longa e que dominamos todos os aspectos do jogo: a escalada, o jogo de passes, o sete contra sete e a desescalada. Então, jogaremos nossas cartas corretamente, exploraremos nossos pontos fortes e tentaremos chegar à final”, completou.

O vencedor do duelo entre Espanha e Chile garante vaga na final da Kings League Nations, marcada para o dia 17 de janeiro, no Allianz Parque, onde enfrentará quem avançar do confronto entre Brasil e México.