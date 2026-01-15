Dorival afirma que Corinthians sofre com dificuldades no começo da temporada

Dorival afirma que Corinthians sofre com dificuldades no começo da temporadaTreinador recordou o pouco tempo de preparação antes da estreia no Paulista e assumiu a responsablidade pela derrota
O Corinthians sofreu a sua primeira derrota na temporada. Na noite desta quinta-feira (15), o Timão perdeu para o Bragantino por 3 a 0, fora de casa, em atuação que não recordou a estreia no Paulistão, quando o Alvinegro venceu a Ponte Preta pelo mesmo placar.
O treinador Dorival Júnior justificou a variação pelas dificuldades que o clube teve na pré-temporada. O técnico recordou que teve seis atletas no departamento médico quando o time se reapresentou e chegou a ter apenas 14 jogadores à disposição.
“Nós chegamos a ter, na semana passada, 14 jogadores em campo para trabalhar. Então isso tudo ainda é em razão deste momento que estamos passando. Finalizamos no dia 21 de dezembro e retornando no dia 3 de janeiro, com seis jogadores do departamento médico. Alguns jogadores que não conseguimos segurar em uma renovação contratual e com alguns nomes que devem chegar para a composição da nossa equipe”, ressaltou.
Dorival pediu calma quanto aos resultados positivos. O treinador sabe que há expectativa para que a atuação contra a Macaca se repita, mas sabe que isso será difícil. Inclusive, o comandante alvinegro espera que o time esteja mais forte para os clássicos contra São Paulo e Santos, que acontecem na sequência.
“Todos nós queremos resultados imediatos, assim como o resultado contra a Ponte. Mas eu já falei, vamos ter calma porque é só o início. E é o que vai acontecer, dois jogos complicados, difíceis, espero que possamos ter uma equipe ainda mais forte para essas duas próximas partidas”, enfatizou.
Avaliação dos jogadores
Nesses primeiros jogos, o Corinthians vem fazendo um rodízio de atletas. Entretanto, Dorival destacou que não pretende bater o martelo quanto à situação de alguns jogadores com pouca minutagem. Além disso, o treinador pontuou mais uma vez as dificuldades que enfrenta no começo da temporada.
“Eu não posso fazer avaliação por uma partida. Eu tenho que ter consciência, equilíbrio. Sou responsável pelos resultados, podem ficar tranquilos. Todo resultado negativo a responsabilidade é do treinador. As opções foram nossas, eu não tenho como mudar essa condição dois dias e meio depois e colocando a mesma equipe para atuar em dois clássicos seguidos. Eu acho que nós estamos convivendo com as dificuldades, tentando amenizá-las, trabalhando para que a gente possa diminuir esse prejuízo inicial”, finalizou.
