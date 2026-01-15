Dorival afirma que Corinthians sofre com dificuldades no começo da temporada

Treinador recordou o pouco tempo de preparação antes da estreia no Paulista e assumiu a responsablidade pela derrota

O treinador Dorival Júnior justificou a variação pelas dificuldades que o clube teve na pré-temporada. O técnico recordou que teve seis atletas no departamento médico quando o time se reapresentou e chegou a ter apenas 14 jogadores à disposição.

O Corinthians sofreu a sua primeira derrota na temporada. Na noite desta quinta-feira (15), o Timão perdeu para o Bragantino por 3 a 0 , fora de casa, em atuação que não recordou a estreia no Paulistão, quando o Alvinegro venceu a Ponte Preta pelo mesmo placar.

“Nós chegamos a ter, na semana passada, 14 jogadores em campo para trabalhar. Então isso tudo ainda é em razão deste momento que estamos passando. Finalizamos no dia 21 de dezembro e retornando no dia 3 de janeiro, com seis jogadores do departamento médico. Alguns jogadores que não conseguimos segurar em uma renovação contratual e com alguns nomes que devem chegar para a composição da nossa equipe”, ressaltou.

Dorival pediu calma quanto aos resultados positivos. O treinador sabe que há expectativa para que a atuação contra a Macaca se repita, mas sabe que isso será difícil. Inclusive, o comandante alvinegro espera que o time esteja mais forte para os clássicos contra São Paulo e Santos, que acontecem na sequência.

“Todos nós queremos resultados imediatos, assim como o resultado contra a Ponte. Mas eu já falei, vamos ter calma porque é só o início. E é o que vai acontecer, dois jogos complicados, difíceis, espero que possamos ter uma equipe ainda mais forte para essas duas próximas partidas”, enfatizou.

Avaliação dos jogadores

Nesses primeiros jogos, o Corinthians vem fazendo um rodízio de atletas. Entretanto, Dorival destacou que não pretende bater o martelo quanto à situação de alguns jogadores com pouca minutagem. Além disso, o treinador pontuou mais uma vez as dificuldades que enfrenta no começo da temporada.