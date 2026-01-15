Dono da SAF do Cruzeiro revela valor que aceitaria para vender Kaio Jorge

Em entrevista nesta quinta-feira (15/1), Pedro Lourenço admite que toparia venda desde que proposta fosse de 50 milhões de euros / Crédito: Jogada 10

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, admitiu que aceitaria vencer Kaio Jorge por um determinado valor. Segundo Pedrinho, em entrevista à “TV Band” do Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (15/1), caso recebesse proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 311 milhões no câmbio atual), toparia uma venda do craque. O Flamengo, clube interessado, ofereceu “apenas” 30 milhões de euros (algo próximo a R$ 188 milhões). “Hora nenhuma a gente pensou em vender um grande jogador nosso. Eu disse para o presidente do Flamengo, se fosse uma proposta irrecusável, eu venderia o Kaio Jorge. Mas, a gente não tinha intenção de vender. Foi dito por aí que a gente pediu 50 milhões (de euros), e foi verdade”, admitiu o mandatário.

Ele seguiu, explicando que não planejava se livrar de um dos principais jogadores de seu elenco. Kaio Jorge, afinal, foi artilheiro do Brasileirão 2025, com 21 gols, vencendo o Troféu Roberto Dinamite. "Se eles (Flamengo) dessem os 50 milhões, eu ia vender, mas eu não tinha intenção e não vou vender. Nós renovamos com o Kaio até 2030, estamos felizes. Nesse meio tempo contratamos o Gerson, temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo é muito forte, se não ele vai enfraquecer a gente mais ainda", explicou Pedrinho. E o time titular do Cruzeiro, Pedrinho? Por fim, Pedro Lourenço confirmou que o Cruzeiro vai estrear seus titulares já neste sábado (17/1), em jogo contra o Uberlândia, no Mineirão. Gerson, principal reforço da temporada, no entanto, ainda não estará em campo.