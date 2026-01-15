Do futebol ao samba: Nuno Moreira vive noite especial na Viradouro

Atacante do Vasco acompanhou a namorada na quadra da escola e chamou atenção ao cantar, dançar e interagir com o público presente / Crédito: Jogada 10

O atacante Nuno Moreira transformou uma noite comum de terça-feira em um retrato claro da adaptação ao Rio de Janeiro. Perto de completar um ano no Vasco, o português marcou presença no ensaio da Viradouro, em Niterói, ao lado da namorada, Inês Afonso, e viveu intensamente o ambiente do Carnaval. Vestindo a camisa da escola, o atacante circulou pela quadra sem cerimônia e até arriscou passos de samba. Ele se entregou tanto ao clima que ainda acompanhou a bateria de perto, beijou o pavilhão e subiu ao palco com Inês para agradecer o carinho recebido.

A cena chamou atenção pela naturalidade do atacante em um espaço tradicional da cultura carioca. Tanto que um dos momentos mais simbólicos da noite aconteceu no encontro com Ciça, mestre de bateria da Viradouro e um dos homenageados do enredo da escola em 2026. Cruz-Maltina de carteirinha, Ciça recebeu uma camisa do clube diretamente das mãos do jogador, e o gesto selou a nova conexão do atleta na cidade. Agora, além do futebol e do namoro, ainda “foi abençoado” pelo samba. Simplesmente o Nuno Moreira brotando no ensaio da Viradouro do nada. E rolou até um presente dele pro Mestre Ciça (o vascainíssimo enredo) Forte candidato a melhor rolê do ano. pic.twitter.com/eekxIlzEuq

— Carlos A. Fonseca ⭐️⭐️⭐️ (@eucarlosfonseca) January 13, 2026 Nuno Moreira chama atenção fora do Brasil A presença no ensaio reforça a relação do jogador com a cidade fora das quatro linhas, mas o desempenho no Brasil também repercute além do país. Isso porque Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, tem o acompanhado desde a chegada ao Vasco.