Diniz critica venda de Rayan e pede permanência da joia no Vasco

Técnico vê oferta de 35 milhões de euros como "longe da melhor" e aposta em temporada brilhante do atacante em 2026 / Crédito: Jogada 10

A estreia do Vasco no Campeonato Carioca, na noite desta quinta-feira (15), teve um protagonista antes mesmo de a bola rolar contra o Maricá. O técnico Fernando Diniz quebrou o protocolo e comentou abertamente sobre a proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) recebida pelo atacante Rayan, vinda do Bournemouth, da Inglaterra. Em tom firme e paternal, o comandante se posicionou contra a venda imediata da joia de 19 anos. Ele defende a ideia de que o melhor caminho para a carreira do atleta e para o clube é a permanência em São Januário. Para Diniz, os valores apresentados pelos ingleses, embora altos, não refletem o teto de potencial de Rayan. O treinador foi taxativo ao avaliar que o mercado ainda pode oferecer muito mais se o jogador completar seu ciclo de formação no time profissional.

“Eu acho que o Rayan, essa proposta está longe de ser, ao meu ver, a melhor e está um pouco a última”, disparou o técnico, sugerindo que a pressa pode desvalorizar um ativo raro. Fernando Diniz, sobre a proposta do Bournemouth por Rayan: “A permanência dele por mais um tempo aqui seria muito positiva para a carreira. Tenho muita confiança de que, se ficasse, faria uma temporada ainda mais brilhante que a passada”.#futebol #vasco #rayan #carioca #ge pic.twitter.com/Tx6ivkAQkx — ge (@geglobo) January 16, 2026

Rayan tem potencial internacional A argumentação de Diniz se baseia na projeção técnica do atacante. O treinador enxerga em Rayan qualidades que o credenciam a ser um dos grandes nomes do futebol mundial no futuro. Contudo, ele alerta que o jovem ainda está “começando a se descobrir” como jogador profissional. “Ele tem tudo pra ser um dos grandes destaques do futebol internacional, não só do futebol brasileiro. E eu acho que a permanência dele com um pouco mais de tempo aqui ia ser muito… positivo para a carreira dele”, analisou. O técnico finalizou sua análise projetando um 2026 de afirmação para o garoto. Diniz acredita que, sob seu comando e com mais rodagem, Rayan atingirá um nível de desempenho superior ao de 2025. E sem dúvida, isso o prepararia melhor para o desafio europeu.