Destaques da base mostram entrosamento em estreia do Fluminense

Agner e Matheus Reis entram no segundo tempo e participam do gol de John Kennedy, que garante vitória na 1ª rodada do Carioca

Aos 18 anos, Matheus Reis ficou um 2025 inteiro de recuperação por conta de uma grave lesão no joelho no fim de 2024. Agora, já recuperado, também quer seu espaço no elenco profissional. O atacante, aliás, deu sequência na jogada iniciada por Arana, que desconsertou a marcação e passou para Agner servir John Kennedy

Agner e Matheus Reis só foram acionados aos 27 minutos do segundo tempo, mas foram decisivos para a primeira v itória do Fluminense sobre o Madureira , pela rodada inicial da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Os dois, afinal, construíram a jogada do bonito gol de John Kennedy que garantiu o triunfo tricolor na última quarta-feira (14).

“Eu tenho certeza que eu mudei muito, essa lesão me ensinou muita coisa, foi um período difícil. Tive foco de voltar com outra mentalidade. Eu sabia que estava no profissional, que teria que mudar muito meu estilo de jogo e estar mais focado. Graças a Deus eu consegui voltar bem e estar bem para ajudar a equipe hoje”, disse Matheus na entrevista após o jogo.

De volta ao Fluminense

Do outro lado, Agner voltou ao Fluminense após empréstimo ao Palmeiras entre 2024 e 2025. Assim como todos os jovens e jogadores com pouco espaço no time principal, ele busca seu espaço e quer encantar o técnico Luis Zubeldía.

“Muito feliz. Foi muito importante para mim essa assistência. Ali no lance, o John já pediu atrás. Eu ia chutar, mas ele pediu e foi feliz no gol. Muito feliz por estrear com assistência e principalmente com a vitória”, disse antes de complementar.

“Acho que eu tenho que continuar fazendo meu trabalho. O clube entendeu que era o momento de respirar novos ares e voltar. Como eu voltei, acho que agora tenho que defender essa camisa e aproveitar as oportunidades. Muito feliz por estar de volta, estrear no profissional é um momento que eu sempre esperei”, comentou em entrevista após o companheiro na zona mista do estádio.