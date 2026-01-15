Cruzeiro x Santos, pelas oitavas de final da Copinha: onde assistir

Peixe e Raposa se enfrentam com 100% de aproveitamento na competição até o momento

Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, localizada a cerca de 230 km da capital paulista. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Atlético-PI x Guanabara City, jogo que acontece no mesmo dia mais cedo, às 16h (de Brasília), na cidade de Cravinhos.

Onde assistir Cruzeiro x Santos pelas oitavas de final da Copinha

A partida entre Cruzeiro e Santos terá transmissão da CazéTV no YouTube.