Cruzeiro x Santos, pelas oitavas de final da Copinha: onde assistir

Cruzeiro x Santos, pelas oitavas de final da Copinha: onde assistirPeixe e Raposa se enfrentam com 100% de aproveitamento na competição até o momento
Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, localizada a cerca de 230 km da capital paulista. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Atlético-PI x Guanabara City, jogo que acontece no mesmo dia mais cedo, às 16h (de Brasília), na cidade de Cravinhos.
Onde assistir Cruzeiro x Santos pelas oitavas de final da Copinha
A partida entre Cruzeiro e Santos terá transmissão da CazéTV no YouTube.
Como chega o Cruzeiro
A Raposa chega à terceira fase após vencer a Ponte Preta por 3 a 0. Assim, o clube mineiro é um dos poucos que permanece com 100% de aproveitamento na competição até o momento. Antes, na disputa da primeira fase, o Cruzeiro venceu Barra-SC (3 a 0), Esporte de Patos (1 a 0) e Francana (também 1 a 0). Na segunda fase, nova vitória, dessa vez sobre o Meia Noite (3 a 1). Ao todo, foram 11 gols marcados e apenas um sofrido.
Veja a campanha do Cruzeiro até a terceira fase da Copinha
Primeira fase:
Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC
Cruzeiro 1 x 0 Esporte de Patos
Cruzeiro 1 x 0 Francana
Segunda fase
Cruzeiro 3 x 1 Meia Noite
Terceira fase
Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta
Como chega o Santos
O Peixe também chega à terceira fase com 100% de aproveitamento na Copinha. Para chegar às oitavas de final do torneio, o Alvinegro goleou a Ferroviária por 4 a 1 na terceira fase. Antes disso, entretanto, venceu Real Brasília (3 a 0), União Cacoalense (2 a 1) e São-Carlense (também por 2 a 1) na fase de grupos. Na segunda fase, o Santos superou Cuiabá por 1 a 0. Assim, o Peixe acumula doze gols marcados e três sofridos no total.
Veja a campanha do Santos até a terceira fase da Copinha
Primeira fase:
Santos 3 x 0 Real Brasília
Santos 2 x 1 União Cacoalense
Santos 2 x 1 São-Carlense
Segunda fase
Santos 1×0 Cuiabá
Terceira fase
Santos 4 x 1 Ferroviária