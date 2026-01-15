Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro acerta renovação de contrato de Matheus Pereira

Estafe do jogador e diretoria celeste acertam detalhes finais nesta quinta-feira; Raposa deve anunciar em breve a renovação
Matheus Pereira fica no Cruzeiro. Nesta quinta-feira (15/1), o clube celeste e o estafe do jogador chegaram a um acordo para a renovação do contrato por mais três anos, com término no fim de 2028. Além da extensão de contrato, o jogador também ganhou uma valorização salarial. A informação inicial foi da jornalista Raisa Simplicio.

O camisa 10 tinha contrato com o Cruzeiro até junho deste ano e poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. No entanto, a possibilidade acabou sendo descartada pelo jogador. Segundo Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro, a prioridade de Matheus sempre foi seguir na Toca da Raposa.

O meia chegou ao Cruzeiro por empréstimo em 2023 e foi adquirido em definitivo em 2024. Depois disso, o jogador tornou-se a principal referência técnica da equipe. Em 125 partidas com a camisa celeste, marcou 19 gols e distribuiu 25 assistências, caindo nas graças da torcida e se consolidando como um dos pilares do time. Além disso, o bom momento o fez chegar à Seleção Brasileira.

Por fim, a manutenção de jogadores importantes é o principal reforço para 2026. Enquanto Kaio Jorge tinha o interesse do Flamengo e de clubes do exterior, Matheus Pereira foi bem benquisto no Palmeiras, outro concorrente do Cruzeiro nas principais competições.

