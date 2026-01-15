Cruzeiro acerta renovação de contrato de Matheus Pereira

Matheus Pereira fica no Cruzeiro. Nesta quinta-feira (15/1), o clube celeste e o estafe do jogador chegaram a um acordo para a renovação do contrato por mais três anos, com término no fim de 2028. Além da extensão de contrato, o jogador também ganhou uma valorização salarial. A informação inicial foi da jornalista Raisa Simplicio.

O camisa 10 tinha contrato com o Cruzeiro até junho deste ano e poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. No entanto, a possibilidade acabou sendo descartada pelo jogador. Segundo Pedro Junio, vice-presidente do Cruzeiro, a prioridade de Matheus sempre foi seguir na Toca da Raposa.