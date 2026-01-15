Como um jogo de tênis com Ronaldo Fenômeno quase tirou Vini Jr da Copa no Catar

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, inclusive já confirmou a convocação do astro para edição 2026 do torneio mundial / Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes da geração atual, Vini Jr. esteve perto de enfrentar um problema extracampo durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O episódio envolve o encontro casual entre Felipe Andreoli e Ronaldo Fenômeno às vésperas do torneio, mas só veio a público agora, como uma curiosidade de bastidor do Mundial. Felipe Andreoli, novo contratado da ESPN, trabalhava na cobertura da Copa pela TV Globo à época do caso. Em meio à rotina intensa, ele aceitou jogar tênis com Ronaldo, conhecido pelo gosto pela modalidade. A partida aconteceu sob calor intenso e acabou interrompida antes do fim, tanto pela temperatura quanto pelo assédio ao ex-jogador.

Acontece que poucos dias depois, o Fenômeno testou positivo para covid-19 e deixou o jornalista em alerta, devido ao contato direto. A coincidência quase transformou a situação em susto pois Andreoli havia entrevistado Vinicius Júnior na véspera do diagnóstico de Ronaldo. “Eu estava lá para cobrir a Copa pela TV Globo e uns dois dias depois saiu o exame [positivo] dele para covid-19. No dia anterior, sem eu saber que ele estava com covid, tinha entrevistado o Vinícius. Imagina se ele fica fora porque pegou do Andreoli, que pegou do Ronaldo, a merd* que ia dar?”, contou em entrevista ao Terra. “No fim, mais ninguém pegou, Ronaldo se recuperou rapidinho… Eu não passei pro Vinicius e nem peguei, também”, completou. Relação com Ronaldo A história veio à tona quando Andreoli foi anunciado como novo reforço da ESPN para a transmissão do Aberto da Austrália de 2026. O jornalista dividirá a cobertura do torneio com Bruno Soares, direto de Melbourne.

O tênis, aliás, ajuda a explicar a proximidade improvável entre os nomes. Andreoli joga desde criança e costuma dividir a quadra com ex-jogadores como Denílson, Amoroso e Kaká. Com Ronaldo, a amizade surgiu de forma simples, construída jogo a jogo, longe dos holofotes. Vini Jr. vai para Copa do Mundo? O brasileiro já viveu dias melhores no Real Madrid e agora, sobretudo após a saída de Xabi Alonso, luta para retomar o status que teve com Ancelotti — atualmente na Seleção Brasileira. O ex-treinador merengue ficará responsável por definir se um de seus principais craques em trabalhos no clube irá ou não para o maior torneio de futebol do planeta. Embora a lista ainda não esteja fechada e o futebol seja volátil, o italiano já deixou claro o que pensa e pretende para o astro. “Vinícius estará na Copa do Mundo”, confirmou o técnico da Seleção em uma de suas coletivas.