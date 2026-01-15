Começa venda de ingressos para a final da Supercopa do Brasil

Flamengo e Corinthians decidem troféu em jogo em Brasília, no dia 1º de fevereiro; saiba os preços das entradas / Crédito: Jogada 10

Os ingressos para a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, marcada para o dia 1º de fevereiro, já estão à venda. Nesta quinta-feira (15/1), a organização abriu os lotes das entradas – cerca de 70 mil pessoas cabem no Mané Garrincha, em Brasília, onde o duelo ocorrerá. A venda se iniciou às 14h (de Brasília) desta quinta de maneira exclusiva pelo site Bilheteria Digital. Dessa forma, segundo o “Metrópoles”, 170.713 torcedores realizaram o procedimento de reconhecimento facial. Só é possível adquirir ingresso, afinal, após a realização da captura do rosto, por questão de segurança.