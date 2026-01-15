Começa venda de ingressos para a final da Supercopa do Brasil

Começa venda de ingressos para a final da Supercopa do BrasilFlamengo e Corinthians decidem troféu em jogo em Brasília, no dia 1º de fevereiro; saiba os preços das entradas
Os ingressos para a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, marcada para o dia 1º de fevereiro, já estão à venda. Nesta quinta-feira (15/1), a organização abriu os lotes das entradas – cerca de 70 mil pessoas cabem no Mané Garrincha, em Brasília, onde o duelo ocorrerá.
A venda se iniciou às 14h (de Brasília) desta quinta de maneira exclusiva pelo site Bilheteria Digital. Dessa forma, segundo o “Metrópoles”, 170.713 torcedores realizaram o procedimento de reconhecimento facial. Só é possível adquirir ingresso, afinal, após a realização da captura do rosto, por questão de segurança.
LEIA MAIS: Mercado de quinta (15/1): anúncio no Grêmio e atacantes em foco
A divisão das torcidas – definida por sorteio, aliás – é a seguinte: torcedores do Flamengo ocuparão os setores Norte e Leste. Já os do Corinthians, ficarão no Sul e Oeste. Todos os setores contam com área superior e inferior.
O confronto da Supercopa Rei do Brasil é entre o campeão brasileiro de 2025 (Flamengo) e o campeão da Copa do Brasil de 2025 (Corinthians). Assim, a partida será em jogo único, com pênaltis decidindo o título em caso de empate nos 90 minutos do tempo regulamentar. A bola rola às 16h.