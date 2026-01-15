Com brilho de Rabiot, Milan vira sobre o Como pela Serie A

Agora, o Milan amplia a invencibilidade no torneio para 19 partidas. Com a vitória, chega aos 43 pontos, ficando na segunda posição, atrás apenas da rival Inter de Milão, líder com 46. O Como, que faz excelente campanha, conhece apenas sua quarta derrota, estacionando na sexta posição, com 34 pontos.

Com direito a atuação incrível do goleiro Maignan, o Milan voltou a vencer na Serie A após dois empates seguidos. Foi nesta quinta-feira (15/1), fora de casa, contra o Como, no Estádio Giuseppe Sinagaglia, pela 16ª rodada. Após sair atrás, os Rossoneri viraram para 3 a 1, não deixando, assim, a Inter desgarrar na ponta do Campeonato Italiano. Rabiot, com dois gols e um pênalti sofrido, também foi herói na remontada, aliás.

Maignan e Rabiot brilham na virada do Milan

A partida teve dois claros craques – ambos do Milan. O goleiro Maignan e o volante Rabiot são os jogadores em questão. Afinal, o arqueiro, apesar de não conseguir evitar o gol do Como na cabeçada de Kempf, aos 9′, realizou diversas defesas ao longo da partida. Em especial no primeiro tempo, aliás. Com seus milagres, manteve o time rossonero vivo no jogo.

Foi aí que Rabiot entrou na partida. Ele recebeu em profundidade, invadiu a área e foi derrubado, com o árbitro marcando pênalti. Nkunku cobrou com raiva, aos 45′, deixando tudo igual na beira do intervalo. Já no segundo tempo, o francês fez ultrapassagem pela esquerda e recebeu de Rafael Leão, que fizera grande jogada. De canhota, ele bateu de primeira para, aos 10′, virar a partida em Como. Rabiot estava mesmo afiado: afinal, aos 42′, quando o time da casa seguia pressionando, o camisa 12 recebeu de fora da área e tentou a sorte. O chute foi no cantinho, matando o goleiro Butez e garantindo os três pontos para o Milan, que segue mais vivo do que nunca pelo título italiano.

Próximos passos

O time do técnico Cesc Fàbregas volta a campo na segunda-feira (19/1), às 16h45 (de Brasília), quando visita a Lazio, na capital Roma. Tal compromisso vale pela 21ª rodada da Serie A. Enquanto isso, o Milan volta para casa, onde recebe o Lecce, no San Siro, também pela #21, no domingo (18/1), às 16h45.