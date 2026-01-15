Clube equatoriano abre negociações para contratar Douglas Costa

Clube equatoriano abre negociações para contratar Douglas CostaEquipe mostra-se confiante no acerto com o brasileiro, mas tem a concorrência de times do futebol europeu
O atacante Douglas Costa está perto de uma casa nova. Afinal, o Emelec conversa com o brasileiro há alguns dias e trabalha para acertar os últimos detalhes antes de assinar contrato, válido por um ano. Além dos equatorianos, o jogador é alvo do Chievo Verona, que atualmente disputa a quarta divisão da Itália, de acordo com o “ge”.
Douglas Costa teve propostas para voltar ao Brasil, como a do Remo, que recentemente conquistou o acesso à elite do Brasileirão. O Emelec tem ciência do interesse do clube italiano, mas segue confiante no acerto com o brasileiro, de 35 anos.
O Emelec ainda busca aparar algumas arestas para confirmar o acerto com Douglas Costa. A expectativa dos equatorianos é anunciar o jogador nos próximos dias, para tê-lo na sequência da temporada.
Cria da base do Grêmio, Douglas Costa teve destaque no futebol europeu, com passagens por Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus. Depois, retornou ao Brasil para jogar novamente no Imortal. Em seguida, teve uma breve passagem pelo Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS). Em 2024, atuou pelo Fluminense, onde não se destacou e conviveu com muitas lesões, e seguiu para o Sydney FC, da Austrália.