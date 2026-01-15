Chile faz história, vence a Espanha e vai a decisão da Kings League Nations

Pela primeira vez nesta Kings, a Espanha perdeu durante o escalonado. Isso porque o único gol neste período foi marcado pelo Chile, com o goleiro Matias Herrera. Contudo, Aleix Martí deixou tudo igual aos 13 minutos. O embate seguiu empatado em 1 a 1 até o final do primeiro tempo

Histórico. O Chile surpreendeu a todos nesta quinta-feira (15/1), na Trident Arena, venceu a Espanha nos shootouts e carimbou sua vaga na final da Kings League Nations. Em uma partida muito disputada, as seleções ficaram no empate em 5 a 5. Já na decisão de desempate, os chilenos levaram a melhor e se classificaram para a decisão. Agora, os chilenos encaram o Brasil pelo título mundial.

O Chile faz história na Kings League Nations

A etapa final começou com o dado definindo um 2×2 e com a Espanha marcando três vezes com Dani Liñares e Gerard Nolla em duas oportunidades. Por sua vez, o Chile marcou dois tentos com Nacho Herrera. Ao fim do período , o placar apontava 4 a 3 para os espanhóis. Com todos os jogadores de volta, Vidangossy marcou um golaço e deixou tudo igual novamente. Na reta final, os europeus tiveram a chance de abrir vantagem, após Marc Pelaz marcar o quinto gol, mas Spursito perdeu seu pênalti do presidente. No último lance, Nacho Herrera converteu um shootout. Assim, com o embate marcando 5 a 5, a decisão para a final ficou para os shootouts.

Nos shootouts, uma surpresa e tanto. Isso porque a Espanha bateu quatro cobranças e perdeu todas. O Chile precisou converter apenas duas cobranças e carimbou sua vaga na final, eliminando uma das favoritas na competição. Agora, os chilenos encaram o Brasil, dia 17 de janeiro, no Allianz Parque, pelo título mundial da Kings League.

