CazéTV vai transmitir o Mundial de Clubes Feminino da Fifa

CazéTV vai transmitir o Mundial de Clubes Feminino da FifaNa primeira edição da competição, o representante brasileiro é o Corinthians, que venceu a Libertadores da América 2025
A CazéTV será o canal exclusivo de transmissão do Mundial de Clubes Feminino de Futebol. O torneio reúne, aliás, as equipes campeãs dos principais continentes e marca um novo capítulo na história do futebol feminino. A edição de 2026 contará, assim, com quatro clubes e será realizada em Londres, na Inglaterra. As equipes são o Arsenal, da Inglaterra, o Gotham FC, dos Estados Unidos, o Asfar, do Marrocos, além do representante brasileiro, o Corinthians. As Brabas do Timão se classificaram ao vencer a Libertadores da América 2025.
O Corinthians – único representante brasileiro e sul-americano na competição – estreia no dia 28 de janeiro, contra o Gotham FC, em uma das semifinais. A outra chave será entre Asfar e Arsenal. A Fifa marcou a grande final para o dia 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa dos Gunners.
A CazéTV fará a cobertura completa do torneio com exclusividade para o público brasileiro. A emissora incluirá, então, transmissões ao vivo e conteúdos especiais.
As repórteres Laura Luzzi e Day Natale estarão em Londres para acompanhar os bastidores, a preparação das equipes e toda a trajetória do Corinthians na busca pelo título intercontinental.
