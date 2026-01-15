CazéTV vai transmitir o Mundial de Clubes Feminino da Fifa

A CazéTV será o canal exclusivo de transmissão do Mundial de Clubes Feminino de Futebol. O torneio reúne, aliás, as equipes campeãs dos principais continentes e marca um novo capítulo na história do futebol feminino. A edição de 2026 contará, assim, com quatro clubes e será realizada em Londres, na Inglaterra. As equipes são o Arsenal, da Inglaterra, o Gotham FC, dos Estados Unidos, o Asfar, do Marrocos, além do representante brasileiro, o Corinthians. As Brabas do Timão se classificaram ao vencer a Libertadores da América 2025.

O Corinthians – único representante brasileiro e sul-americano na competição – estreia no dia 28 de janeiro, contra o Gotham FC, em uma das semifinais. A outra chave será entre Asfar e Arsenal. A Fifa marcou a grande final para o dia 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa dos Gunners.