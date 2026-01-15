Carlos Miguel valoriza história de Weverton no Palmeiras: “Deixou muitas coisas boas”

O goleiro Carlos Miguel esteve em campo mais uma vez e teve mais um jogo sem sofrer gols na temporada. O jogador valorizou seu desempenho e recordou como as chances apareceram de maneira rápida desde que chegou ao clube.

O Palmeiras voltou aos trabalhos nesta quinta-feira (15) após vencer o clássico contra o Santos . O elenco se reapresentou na Academia de Futebol, com os titulares da partida na Arena Barueri realizando um trabalho regenerativo na parte interna e os demais indo para o gramado.

“A gente tem de manter a concentração do início ao fim. Ontem fui mais exigido em defesas mais para o final da partida e estou ali para salvar. Graças a Deus, pude desempenhar bem e ajudar a equipe a sair com a vitória em um clássico. Na temporada passada, as chances apareceram de uma maneira rápida e foi bom, acho que conseguimos nos preparar bem. Neste ano, começar do zero é muito importante para termos uma sequência. Já consegui alguns clean sheets e é trabalhar para ter ainda mais e, claro, buscar também vitórias e títulos ao longo do ano”, enfatizou.

Grandeza de Weverton no Palmeiras

Se antes Carlos Miguel disputava a posição, agora, com a saída de Weverton, o camisa 1 será titular absoluto. O jogador fez questão de comentar sobre a experiência que teve com seu companheiro de meta nesses seis meses de Palmeiras e da sua importância na história alviverde.

“Trabalhei com ele por pouco tempo e deu para ver como ele é como pessoa, a liderança que ele tinha e o legado que ele deixou de vitórias, títulos e amizades com todos aqui dentro. Ele deixou muitas coisas boas e não é à toa que saiu pela porta da frente. A homenagem para ele foi algo muito especial. Ele é mais velho do que eu e pude aprender muito com ele. Só tenho a agradecer a ele por tudo e fico feliz que ele também esteja feliz, que é o mais importante. Desejo muito sucesso a ele hoje e sempre”, pontuou.