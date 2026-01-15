Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canal no Youtube bate recorde de audiência com Brasil na Kings League Nations

Transmissões ultrapassam 503 mil espectadores únicos e têm pico histórico impulsionado por Neymar, convidados e crescimento da competição
A MadHouse, canal no Youtube, alcançou um novo recorde de audiência durante as transmissões das últimas partidas da Seleção Brasileira na Kings League Nations. O canal ultrapassou a marca de 503 mil espectadores únicos e registrou um pico de 103.120 aparelhos conectados simultaneamente, consolidando o evento como um dos maiores sucessos da plataforma.

O público acompanhou as duas vitórias do Brasil com reações ao vivo de Neymar Jr. e Cris Guedes, presidentes da Furia na competição. Além disso, contou com as participações especiais de Kaká e Vitor Roque, que comentaram e interagiram com os torcedores ao longo das partidas.

Embora o fator Neymar tenha sido determinante para o crescimento expressivo da audiência, os números também evidenciam o aumento do interesse do público pela Kings League. O desempenho indica que a MadHouse encontrou um formato capaz de atrair e fidelizar espectadores, combinando futebol, entretenimento e grandes personalidades.

Com esses resultados, as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira se tornaram, respectivamente, a primeira e a segunda maior audiência da história da Kings League no canal MadHouse TV. Os números superaram, inclusive, as finais no Brasil e do mundial de clubes da competição, exibidas em 2025.

A Madhouse pertence a Furia, gigante dos jogos eletrônicos e que tem um time na Kings League, junto com o canal de poadcasts, Podpah.  Com menos de um ano no ar, o canal já se destaca no cenário das transmissões esportivas e trouxe vários eventos neste período.

