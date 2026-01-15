Canal no Youtube bate recorde de audiência com Brasil na Kings League Nations

O público acompanhou as duas vitórias do Brasil com reações ao vivo de Neymar Jr. e Cris Guedes, presidentes da Furia na competição. Além disso, contou com as participações especiais de Kaká e Vitor Roque, que comentaram e interagiram com os torcedores ao longo das partidas.

A MadHouse, canal no Youtube, alcançou um novo recorde de audiência durante as transmissões das últimas partidas da Seleção Brasileira na Kings League Nations. O canal ultrapassou a marca de 503 mil espectadores únicos e registrou um pico de 103.120 aparelhos conectados simultaneamente, consolidando o evento como um dos maiores sucessos da plataforma.

Embora o fator Neymar tenha sido determinante para o crescimento expressivo da audiência, os números também evidenciam o aumento do interesse do público pela Kings League. O desempenho indica que a MadHouse encontrou um formato capaz de atrair e fidelizar espectadores, combinando futebol, entretenimento e grandes personalidades.

Com esses resultados, as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira se tornaram, respectivamente, a primeira e a segunda maior audiência da história da Kings League no canal MadHouse TV. Os números superaram, inclusive, as finais no Brasil e do mundial de clubes da competição, exibidas em 2025.

A Madhouse pertence a Furia, gigante dos jogos eletrônicos e que tem um time na Kings League, junto com o canal de poadcasts, Podpah. Com menos de um ano no ar, o canal já se destaca no cenário das transmissões esportivas e trouxe vários eventos neste período.