Brasil goleia o México e vai a final da Kings League Nations

Em grande atuação de Lipão, Seleção Brasileira atropela os mexicanos e vai em busca do bicampeonato mundial / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira está na final da Kings League Nations. Nesta quinta-feira (15/1), o Brasil mostrou sua força e venceu o México por 8 a 3, com direito a hat-trick de Lipão, melhor jogador do mundo da modalidade. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras e cartão vermelho. Agora, a Canarinho vai em busca do bicampeonato no próximo sábado (17/1), no Allianz Parque, contra o Chile. Brasil abre vantagem no primeiro tempo Logo no descer da bola, Leleti ganhou a disputa e acionou o goleiro Victão, que com muita categoria, abriu o placar. O Brasil tentou rapidamente abrir vantagem e ativou seu pênalti do presidente, mas Luqueta acabou parando no goleiro adversário. Assim, o embate correu com muitas disputas e faltas até o último minuto do tempo normal, quando Ton foi mais rápido que a defesa e fez 2 a 0. Antes do período do gol dobro, a Seleção Brasileira acionou sua carta secreta e ganhou um pênalti invertido. Nesta ocasião, a equipe escolhe um jogador do time adversário para cobrar uma penalidade e, caso ele erre a cobrança, vale como um gol. Diego Martínez foi escolhido, tentou uma cavadinha, mas acertou o travessão. Assim, a Canarinho abriu 3 a 0 no primeiro tempo.