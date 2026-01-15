Brasil goleia o México e vai a final da Kings League Nations

Brasil goleia o México e vai a final da Kings League NationsEm grande atuação de Lipão, Seleção Brasileira atropela os mexicanos e vai em busca do bicampeonato mundial
A Seleção Brasileira está na final da Kings League Nations. Nesta quinta-feira (15/1), o Brasil mostrou sua força e venceu o México por 8 a 3, com direito a hat-trick de Lipão, melhor jogador do mundo da modalidade. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras e cartão vermelho. Agora, a Canarinho vai em busca do bicampeonato no próximo sábado (17/1), no Allianz Parque, contra o Chile.
Brasil abre vantagem no primeiro tempo
Logo no descer da bola, Leleti ganhou a disputa e acionou o goleiro Victão, que com muita categoria, abriu o placar. O Brasil tentou rapidamente abrir vantagem e ativou seu pênalti do presidente, mas Luqueta acabou parando no goleiro adversário. Assim, o embate correu com muitas disputas e faltas até o último minuto do tempo normal, quando Ton foi mais rápido que a defesa e fez 2 a 0. Antes do período do gol dobro, a Seleção Brasileira acionou sua carta secreta e ganhou um pênalti invertido. Nesta ocasião, a equipe escolhe um jogador do time adversário para cobrar uma penalidade e, caso ele erre a cobrança, vale como um gol. Diego Martínez foi escolhido, tentou uma cavadinha, mas acertou o travessão. Assim, a Canarinho abriu 3 a 0 no primeiro tempo.
Em busca do bicampeonato da Kings League Nations
A etapa final definiu um 2×2 e Castillo marcou os dois primeiros gols para os mexicanos. Contudo, Lipão e Andreas marcaram também. Assim, os jogadores voltaram para a quadra com o placar marcando 5 a 2 para o Brasil. Logo no retorno do embate, Alexis Silva deu forte entrada em Dedo e acabou sendo expulso. Contudo, o México acionou sua carta secreta e pode escolher um atleta brasileiro para ficar suspenso por quatro minutos. Entretanto, mesmo com um atleta a menos para cada lado, a Canarinho voltou a marcar com Leleti.
Na reta final o México ainda descontou com o ‘Scorpión Dorado’ com seu pênalti do presidente. Mas Lipão marcou mais um e o embate foi para o Matchball marcando 7 a 3. Contudo, precisou de apenas dois minutos para Lipão marcar seu hat-trick e colocar o Brasil na final da Kings League Nations.
Agora, o Brasil encara o Chile, às 18h, no Allianz Parque, valendo o título de campeão do mundo da Kings League. A Seleção Brasileira é a atual campeã, enquanto os chilenos buscam sua primeira conquista.