Brasil e México voltam a se enfrentar em semifinal da Kings League Nations

Reedição do duelo do último Mundial coloca em jogo uma vaga na final do torneio, marcada para o Allianz Parque

O embate marca mais um capítulo de um confronto recente e decisivo entre as duas seleções. Afinal, Brasil e México já se enfrentaram em uma semifinal de Mundial da Kings League no ano passado, justamente na mesma fase da competição. Naquela oportunidade, a Seleção Brasileira levou a melhor ao vencer por 3 a 1. Assim, garantindo presença na final e abrindo caminho para a conquista do título.

A Seleção Brasileira encara o México nesta quinta-feira (15/1), às 19h, na Trident Arena, em confronto válido pela semifinal da Kings League Nations. O duelo vale uma vaga na grande decisão do torneio, marcada para o dia 17 de janeiro, no Allianz Parque.

Na partida, o grande destaque foi Kelvin Oliveira, o K9, autor dos três gols do Brasil, sendo dois deles em cobranças de pênalti. O México descontou com o pênalti do presidente, em um jogo que ficou marcado pela forte disputa física e foi considerado um dos confrontos mais duros da campanha brasileira naquela edição do torneio.

Agora, as duas seleções se reencontram em cenário semelhante, novamente com uma vaga na final em jogo. Atual campeã da competição, a Seleção Brasileira busca repetir o resultado e avançar mais uma vez à decisão, enquanto os mexicanos tentam dar o troco e encerrar o sonho do bicampeonato brasileiro.

Do outro lado da chave, Chile e Espanha se enfrentam mais cedo no mesmo dia para definir o primeiro finalista da Kings League Nations.

