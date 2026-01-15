Brasil e Chile fazem final inédita e ”inesperada” da Kings League Nations

Atual campeã mundial, a Seleção Brasileira iniciou a competição carregando o peso do favoritismo e a expectativa natural de quem defendia o título. Do outro lado, poucos apostavam no Chile como finalista, sobretudo por se tratar de um país que sequer possui uma liga oficial da Kings League e cujos jogadores não são 100% dedicados à modalidade. Ainda assim, a equipe chilena construiu uma trajetória marcada por surpresas e eliminações de favoritos.

Brasil e Chile se enfrentam no próximo sábado (17/1), no Allianz Parque, para definir o grande campeão mundial da Kings League Nations. A Seleção Brasileira garantiu vaga na decisão após vencer o México na semifinal, enquanto os chilenos surpreenderam ao eliminar a Espanha . O confronto decisivo, no entanto, se desenha como uma final inesperada para quem acompanha o torneio desde o início.

Campanha chilena na Kings League Nations

A campanha do Chile começou de forma contundente na fase de grupos. Em uma chave considerada uma das mais difíceis do torneio, os chilenos enfrentaram Marrocos, uma das potências da Kings League, além da Colômbia, atual vice-campeã mundial. Mesmo assim, avançaram em primeiro lugar. A Holanda ficou com a segunda posição, mas tanto marroquinos quanto colombianos acabaram eliminados ainda na primeira fase, evidenciando a força da seleção chilena.

Nas quartas de final, o Chile voltou a desafiar as previsões ao superar a Alemanha, seleção que conta com uma liga estruturada em seu país e maior experiência na modalidade. O desempenho sólido reforçou a imagem de um time competitivo, mesmo sem o histórico e a estrutura de outras potências.

A grande virada de chave veio na semifinal, quando o Chile venceu a Espanha, uma das principais favoritas ao título. Os espanhóis, inclusive, haviam derrotado o Brasil na fase de grupos e eram apontados por muitos como os grandes candidatos à taça, o que tornou a classificação chilena ainda mais emblemática.

E o Brasil?

O caminho do Brasil até a final também teve seus desafios. A equipe demorou a engrenar na competição. Aliás, após a derrota para a Espanha, sofreu para vencer o Catar em um confronto que quase decretou a eliminação precoce. A partir dali, porém, a Seleção Brasileira retomou o alto nível, passou a dominar seus adversários e aplicou goleadas sobre Peru, Arábia Saudita, Itália e México para chegar à decisão.