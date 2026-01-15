Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Timão vai para seu primeiro compromisso fora de casa na temporada em um confronto entre equipes da elite do futebol brasileiro

Após uma boa estreia em casa, o Corinthians tem sua primeira partida como visitante e, de cara, encara um adversário da Série A do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (15), às 19h30, o Timão visita o Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite o embate, ao vivo, a partir de 18h. Ricardo Froede tem a missão de conduzir espetáculo com seu inconfundível talento. João Miguel Lotufo veste a camisa 10 dos comentários. Já Igor Pagliuso mostrará todas as suas habilidades como excelente repórter.