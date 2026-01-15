Bournemouth, da Inglaterra, entra em acordo com Rayan e venda depende do aval do Vasco

Clube inglês está disposto a pagar 35 milhões de euros pelo atacante. Caso o Cruz-Maltino aceite, será a maior venda da história do clube

O Vasco já tinha recusado uma proposta por Rayan, de 31 milhões de euros, do Zenit, da Rússia. Na ocasião, o atacante não demonstrou tanto interesse na negociação. Dessa forma, o Cruz-Maltino aumentou a pedida para 50 milhões de euros.

O atacante Rayan entrou em acordo com o Bournemouth, da Inglaterra, e agora a venda do jogador está nas mãos do Vasco. O clube inglês está disposto a pagar cerca de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A informação foi publicada pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10, que apurou também que a proposta visa deixar uma porcentagem com o Cruz-Maltino para que o clube lucre novamente em uma futura venda.

LEIA MAIS: Vasco mantém otimismo por acerto com Brenner

O desejo de Rayan e de seu estafe era de se transferir para um clube gigante da Europa, como Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid e Inter de Milão, exemplos de clubes que realizaram investidas pelo atacante. No entanto, o projeto proposto pelo Bournemouth seduziu o jogador. Além de um ótimo contrato de cinco anos, o clube inglês prometeu minutos imediatos.

Porta para gigantes

Outro fator importante é que o Bournemouth se notabiliza por ser um ótimo vendedor. Recentemente, o clube inglês fez negócios milionários com Manchester City, PSG, Real Madrid e Liverpool, vendendo, respectivamente, Semenyo, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez. Portanto, Rayan teria uma ótima porta de entrada no futebol europeu.

O Vasco renovou recentemente o contrato de Rayan e aumentou a multa rescisória para 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões). Além disso, aumentou o salário do atacante, que agora recebe um dos maiores do elenco, fazendo jus ao protagonismo dele perante ao time. O Cruz-Maltino ainda não recebeu formalmente a proposta, mas está ciente do interesse do Bournemouth. A decisão está nas mãos do Cruz-Maltino.