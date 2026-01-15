Botafogo-SP x Noroeste, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Botafogo-SP e Noroeste se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), na Arena Nicnet, o bom e velho Santa Cruz. O prélio é válido pela segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista. Na estreia, a Pantera ficou no score zerado diante do Velo. Já o Norusca derrapou na própria casa e perdeu para o Bragantino por 1 a 0.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite o cotejo. Narrador de primeira linha, Christian Rafael está com a incumbência de relatar o encontro. Eduardo Giménez, sempre atento, já avisou que comenta o confronto. Nas reportagens, o intrépido Will Ferreira, por fim, completa este trio infernal.