Botafogo avalia contratação de zagueiro do Porto

Glorioso faz sondagem inicial por Felipe Silva após negociar David Ricardo para Dínamo Moscou, da Rússia
Com a saída de David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia, o Botafogo já começa a se movimentar em busca de recomposição para o setor. Neste sentido, o clube carioca avalia a contratação de Felipe Silva, que atua pelo Porto B. Houve, assim, uma sondagem inicial para saber a condição do atleta junto ao clube português, que foi treinado pelo técnico Martín Anselmi em um período de 2025. A informação inicial foi da Rádio Tupi.

De acordo com a “ESPN”, o Botafofo quer contar com o zagueiro por empréstimo e sinalizou uma oferta. O clube carioca entende que Felipe Silva é atleta de muito potencial e que pode ser uma boa opção para o setor.

Felipe Silva iniciou a carreira no Avaí e se transferiu em 2023 para o Gil Vicente-POR. Na temporada seguinte foi para o Porto. Com a camisa do Porto B, o defensor foi titular em 14 dos 15 jogos.

No momento, o time alvinegro conta apenas com Barboza e Ythallo disponíveis. Bastos e Kaio Pantaleão seguem com lesão. Além deles, o jovem Riquelme, que começou nas categorias de base do Sport, está nas atividades no time principal, porém estará à disposição do time sub-20.

