Botafogo avalia contratação de zagueiro do Porto

Com a saída de David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia, o Botafogo já começa a se movimentar em busca de recomposição para o setor. Neste sentido, o clube carioca avalia a contratação de Felipe Silva, que atua pelo Porto B. Houve, assim, uma sondagem inicial para saber a condição do atleta junto ao clube português, que foi treinado pelo técnico Martín Anselmi em um período de 2025. A informação inicial foi da Rádio Tupi.

De acordo com a “ESPN”, o Botafofo quer contar com o zagueiro por empréstimo e sinalizou uma oferta. O clube carioca entende que Felipe Silva é atleta de muito potencial e que pode ser uma boa opção para o setor.