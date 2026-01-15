Barcelona vence o Racing e avança às quartas da Copa do Rei

Barcelona vence o Racing e avança às quartas da Copa do ReiCom time misto, Barça garante classificação fora de casa e desponta como favorito ao bicampeonato
O Barcelona está classificado para as quartas de final da Copa do Rei. O time catalão venceu o Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha. Hansi Flick optou por escalar um time misto, com Lamine Yamal entre os titulares e Raphinha no banco. Mesmo assim, o Barça conquistou a vitória fora de casa com gols de Ferran Torres e Lamine Yamal, ambos no segundo tempo.
LEIA MAIS: Real Madrid avalia novos técnicos e trata Arbeloa como solução provisória
Diferente do seu grande rival, o Real Madrid foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei na última quarta-feira (14). O time comandado por Arbeloa sofreu a derrota por 3 a 2 para o Albacete, time da segunda divisão espanhola, e aumentou a crise no Bernabéu.
Dessa maneira, o Barcelona desponta como o grande favorito para conquistar o bi da Copa do Rei da Espanha, já que o clube é o atual campeão do torneio.
O Racing Santander, por sua vez, é o atual líder da segunda divisão espanhola. Além disso, para se classificar às oitavas, eliminou o Villarreal, terceiro colocado de La Liga. No entanto, não foi o suficiente para segurar o poder do Barcelona e o clube chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória na temporada.
O jogo
O jogo começou com o Racing pressionando alto e surpreendendo o Barcelona. Os donos da casa aproveitaram erros na saída de bola, mas o Barça logo se organizou, passou a controlar a partida e dominou o primeiro tempo, chegando a 82% de posse de bola. Mesmo assim, a equipe de Hansi Flick encontrou dificuldades para criar chances claras diante da defesa bem fechada do adversário, que apostou nos contra-ataques.
O Barcelona voltou do intervalo com mais intensidade no ataque e passou a criar boas oportunidades para abrir o placar. O Racing se fechou na defesa e tentou responder em contra-ataques, mas pouco conseguiu produzir. Em um dos lances mais perigosos, Lamine Yamal quase marcou um gol olímpico, acertando o travessão. Logo depois, aos 20 minutos, Ferran Torres aproveitou belo passe de Fermín López, driblou o goleiro e marcou o gol da partida. Na reta final, o Racing se lançou ao ataque, chegou a balançar a rede em duas oportunidades, mas os lances acabaram sendo anulados por impedimento. Nos acréscimos, o goleiro Joan García ainda salvou o Barcelona em lance frente a frente com o adversário. Até que no apagar das luzes, Lamine Yamal aproveitou assistência de Raphinha e confirmou a vitória por 2 a 0.
