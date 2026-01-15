Atuações do Botafogo contra a Portuguesa-RJ: Valle o Escrito

Atacante brilha na marca da cal e garante uma tranquilidade maior à gurizada. Mas a noite é mesmo da redenção de Raul / Crédito: Jogada 10

O Botafogo estreou, nesta quinta-feira (15), no Campeonato Carioca, uma espécie de torneio amistoso de pré-temporada antes do pega para capar do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. No debute, com muitos nomes do sub-20, o Glorioso venceu a Portuguesa por 2 a 0, no Luso-Brasileiro, pela rodada 1 do Estadual. A proposito! Uma novidade em 2026. A coluna passa a ser a responsável pelas atuações do Botafogo durante a temporada. Vejamos, pois, como foi o debute dos alvinegros no Carioquinha:

As notas do Botafogo RAUL – Vai pegando ritmo, afinal, terminou 2025 como titular. Pouco incomodado nos 45 minutos iniciais. Saiu do gol de forma correta e não deu susto. Ligado, apareceu, enfim, com uma sequência de quatro grandes intervenções. Ciclópico, titânico e mastodôntico na etapa complementar do embate – NOTA: 8,5 KADU – Inteligente ao encontrar soluções ofensivas. Defensivamente, porém, pode corrigir alguns deslizes na marcação. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Ponte. Ainda se machucou de forma bizarra, quando já tinha saído – NOTA: 5,5 DANILLO – Vibrante e assertivo nos botes. Sabe a hora certa de ir para cima do adversário. Assim, não fica no vazio. Pode melhorar, contudo, a saída de bola. Na etapa final, passou um pouco de perrengue também – NOTA: 6,0 JUSTINO – Boa presença de área. Teve um gol estranhamente anulado. Um pouco afoito, todavia, na hora de dar os carrinhos e tentar roubar a bola. Saiu, no fim, para a entrada de Camilo – NOTA: 6,0

ABDIAS – Precisa caprichar um pouco mais nas inversões. Menos incisivo do que Cadu nas subidas ao ataque do Botafogo. Na retaguarda, cumpriu o papel defensivo de não ceder espaço – NOTA: 5,5 VALIM – Da entrada da área, clareou para arrematar. Mas chutou nas mãos do goleiro da Lusinha. Bem irregular. Tentou aparecer como elemento surpresa ao longo do espetáculo – NOTA: 6,0 MARQUINHOS – Recuou algumas vezes para iniciar a famosíssima saída de três, como fazia Freitas no ano passado. De fora, testou o goleiro Borges com um porrete de fora da área. Tem qualidade. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Newton – NOTA: 6,5

JANUÁRIO – Provocou o erro do zagueiro da Lusa ao conseguir um pênalti quando a bola estava em poder do adversário. Poucas ações durante o prélio. Mas uma das principais. Saiu, na etapa final, para a entrada de Martins – NOTA: 6,0 TOLEDO – Começou a se entender com Januário no fim da primeira etapa. Movimentou-se conforme o decorrer do espetáculo, serpenteou a defesa adversária e foi ganhando mais confiança. Em contrapartida, errou muitos passes. Era o “cara” deste conjunto sub-20 – NOTA: 6,0 VALLE – O chamado jogador voluntarioso e de muita explosão. Desceu várias vezes para ajudar na marcação e roubar bolas. A luta foi premiada quando a fera esteve na marca da cal. Bateu o pênalti que abriu a conta. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Barrera – NOTA: 7,5

IZAQUE – Apareceu pouquíssimo. Isolado. Quando teve a chance de uma arrancada, desperdiçou um ataque promissor ao pecar na decisão final. Poderia ter saído. Não estava bem. Bellão confiou muito no centroavante – NOTA: 5,0 BARRERA – Apareceu por dentro, como um meia de criação. Mas faltou dialogar melhor com os companheiros de ataque – NOTA: 5,5 MARTINS – Arisco, partiu para cima no mano a mano, conseguiu faltas e desafogou o Glorioso algumas vezes. Enfim, importante! Mandou bem! – NOTA: 7,0