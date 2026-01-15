Atlético negocia contratação de atacante do Zenit

Galo abre conversas para fechar com colombiano Mateo Cassierra, destaque do time russo nas últimas temporadas / Crédito: Jogada 10

Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Atlético negocia a contratação do atacante Mateo Cassierra, do Zenit, da Rússia. As conversas ainda não estão avançadas entre os clubes para a batida de martelo pelo colombiano, mas estão em andamento. A informação inicial é da Itatiaia. No clube europeu desde 2022, o atacante marcou 42 gols nas últimas três temporadas. Ele é um dos alvos da diretoria, que ainda busca mais um nome para o setor ofensivo. Na atual temporada, Cassierra balançou a rede seis vezes, em 15 partidas até o momento. Ele, aliás, já esteve na mira do Cruzeiro em 2023. Contudo, a Raposa se assustou com os valores pedidos pelos russos.