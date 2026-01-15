Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético negocia contratação de atacante do Zenit

Galo abre conversas para fechar com colombiano Mateo Cassierra, destaque do time russo nas últimas temporadas
Tipo Notícia

Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Atlético negocia a contratação do atacante Mateo Cassierra, do Zenit, da Rússia. As conversas ainda não estão avançadas entre os clubes para a batida de martelo pelo colombiano, mas estão em andamento. A informação inicial é da Itatiaia.

No clube europeu desde 2022, o atacante marcou 42 gols nas últimas três temporadas. Ele é um dos alvos da diretoria, que ainda busca mais um nome para o setor ofensivo. Na atual temporada, Cassierra balançou a rede seis vezes, em 15 partidas até o momento. Ele, aliás, já esteve na mira do Cruzeiro em 2023. Contudo, a Raposa se assustou com os valores pedidos pelos russos.

Revelado pelo América de Cali, Cassierra também passou por Ajax e Groningen, da Holanda, Rancing, da Argentina, SAD, de Portugal, e Sochi, da Rússia. Ou seja, tem grande experiência na Europa e pode ajudar o Galo.

O técnico Jorge Sampaoli já expôs em coletiva que a posição de meio-campista e centroavante é uma necessidade do Atlético. Além disso, afirmou que a diretoria sabe os nomes e a necessidade que tem o time. A chegada do colombiano pode ser uma solução para o time mineiro.

Até o momento, o Galo contratou o lateral-esquerdo Renan Lodi, o lateral-direito equatoriano Angel Preciado, o volante Maycon, o meia Victor Hugo e o ponta-direita Alan Minda, também equatoriano.

