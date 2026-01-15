Após 26 pênaltis, Palmeiras vence o Flamengo-SP e avança na Copinha

Equipes vinham com 100% de aproveitamento até a 13ª cobrança da equipe de Guarulhos, defendida pelo goleiro Aranha / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras está nas oitavas de final da Copinha. Nesta quinta-feira (15), na Arena Barueri, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Flamengo de Guarulhos e venceu nos pênaltis por 13 a 12, após uma sequência de batidas convertidas pelos dois times. Coube a Aranha pegar a 13ª penalidade do adversário, garantindo a equipe na próxima fase da competição. Agora, o Alviverde enfrentará o vencedor de Fluminense x Ituano. Vale destacar que o jogo ficou paralisado por cerca de 30 minutos após o apito final do árbitro. Antes das cobranças de pênaltis, um temporal desabou em Barueri, o que gerou uma queda da energia de parte do estádio.

Logo com um minuto, o Flamengo-SP teve uma boa chance pela direita com Vitor, mas o goleiro Aranha pegou. Logo depois, o Palmeiras assumiu o controle da partida, mas encontrava o adversário bem compacto na marcação. Assim, teve muitas dificuldades para penetrar na defesa ao longo da primeira etapa. Tanto que passou a arriscar chutes de fora da área com frequência, alguns deles com certo perigo. Aos 44, o Palmeiras achou um espaço na retaguarda do Flamengo-SP. Assim, Sorriso recebeu de Felipe Teresa, passou pela marcação e bateu no alto, sem chances para o goleiro. O gol assustou o adversário, e o Verdão teve um pênalti nos acréscimos. No entanto, Victor Gabriel bateu para defesa de Matheus Roger. No segundo tempo, o Palmeiras seguiu com o controle da bola. Logo com um minuto, perdeu um gol feito, quando Fábio finalizou para o alto, na cara do gol, após bom contragolpe. Aos poucos, o Flamengo de Guarulhos foi tendo mais volume e buscou mais o ataque. Aos 25 minutos, Raul aproveitou bobeada do goleiro Aranha e mandou para o fundo da rede, empatando a partida.