Andreas Pereira tem lesão na clavícula e deve desfalcar Palmeiras por quase um mês

Meio-campista foi substituído aos 16 minutos da vitória do Palmeiras sobre o Santos com problema no braço esquerdo

O jogador saiu de campo lesionado aos 16 minutos do primeiro tempo no clássico diante do Santos . Andreas sofreu entrada dura de Igor Vinícius e caiu no gramado em cima do ombro. O camisa 8 do Verdão foi substituído pelo jovem Larson logo na sequência. Vale destacar que o meio-campista deixou a Arena Barueri, palco do jogo, com o braço imobilizado por uma tipoia.

O meio-campista Andreas Pereira tem uma lesão na clavícula esquerda e deve desfalcar o Palmeiras por cerca de três semanas. O jogador ainda deve ser reavaliado pelo Departamento Médico do Verdão nesta quinta-feira (15). As informações são da “ESPN”.

Assim, a tendência é que Andreas Pereira fique fora dos próximos cinco jogos do Palmeiras. Os adversários são Mirassol, Novorizontino, São Paulo e Botafogo-SP todos pelo Paulistão; além de Vitória pelo Brasileirão.

Palmeiras sofre com lesões no início da temporada

Andreas Pereira se junta a uma extensa lista de desfalques do Verdão por lesão. Além do meio-campista, estão no DM Alviverde os seguintes jogadores: Jefté, Facundo Torres, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Paulinho e Figueiredo. Antes disso, Vitor Roque já tinha sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo durante jogo-treino do Verdão diante do Desportivo Brasil, na primeira semana da pré-temporada.

Abel Ferreira foi questionado sobre o assunto na coletiva após o jogo da última quarta-feira (14). O técnico tem se mostrado preocupado com a impossibilidade de realizar uma pré-temporada mais extensa e as consequências que o calendário podem ter na condição física dos jogadores. “Nesse ritmo, de uma lesão por jogo, vou chegar ao final do campeonato com metade da equipe lesionada. Não era o que queríamos, mas nós não controlamos. No ano passado, não tivemos o Paulinho quase o ano todo. Infelizmente ele ainda não está em condições”, disparou o técnico.

O Palmeiras volta a campo no sábado (17), às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Mirassol na mesma Arena Barueri, pela terceira rodada do Paulistão.