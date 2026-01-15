Amanhã? Tia de Lucas Paquetá atiça torcedores do Flamengo com publicação misteriosa

Mensagem publicada por Bianca Tolentino coincide com data da reunião entre Flamengo e West Ham / Crédito: Jogada 10

A cada gesto fora de campo, a negociação entre Flamengo, Lucas Paquetá e West Ham ganha novos capítulos na imaginação do torcedor. Desta vez, a inquietação não partiu de dirigentes ou de comunicados oficiais, mas de uma publicação familiar que precisou de poucas palavras para levar a torcida ao estado de alerta enquanto o clube tenta avançar no acordo. O movimento partiu de Bianca Tolentino, tia do meio-campista, em um storie publicado nas redes sociais. Com fundo preto, ela compartilhou um vídeo de contagem regressiva e escreveu: “Até amanhã <3 Beijo da tia”. O conteúdo se espalhou rapidamente entre rubro-negros atentos a qualquer sinal que possa indicar um desfecho próximo.

Acontece que o “amanhã” citado na mensagem coincide com a data da reunião marcada entre Flamengo e West Ham. Segundo informações iniciais de O Globo, os clubes têm encontro agendado para esta sexta-feira (16), quando os dirigentes rubro-negros pretendem apresentar a proposta oficial para tentar sacramentar a negociação. Negociação em qual degrau? As conversas avançaram após um período de resistência por parte dos ingleses. O West Ham recusou uma investida inicial de 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões) do Flamengo, que agora deve elevar a oferta para pouco mais de 40 milhões de euros (em torno de R$ 250 milhões). Informações mais recentes indicam que o clube inglês, que antes falava em cifras próximas de 60 milhões de euros, já aceita discutir valores na casa dos 45 milhões de euros. Não faz isso com a gente não tia https://t.co/NFOPGeSE5A

— Kirk (@davidbeer_) January 15, 2026 Torcedor sonha com Lucas Paquetá A leitura emocional da torcida não começou com o storie da tia, vem desde a retomada das tratativas. Horas depois, uma publicação da mãe do jogador, Cris Tolentino, também tocou rubro-negros na web. Sem qualquer referência direta à negociação, a mensagem destacou a importância da convivência familiar e ganhou peso simbólico no contexto das tratativas.