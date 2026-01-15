Amanhã? Tia de Lucas Paquetá atiça torcedores do Flamengo com publicação misteriosa

Amanhã? Tia de Lucas Paquetá atiça torcedores do Flamengo com publicação misteriosaMensagem publicada por Bianca Tolentino coincide com data da reunião entre Flamengo e West Ham
A cada gesto fora de campo, a negociação entre Flamengo, Lucas Paquetá e West Ham ganha novos capítulos na imaginação do torcedor. Desta vez, a inquietação não partiu de dirigentes ou de comunicados oficiais, mas de uma publicação familiar que precisou de poucas palavras para levar a torcida ao estado de alerta enquanto o clube tenta avançar no acordo.
O movimento partiu de Bianca Tolentino, tia do meio-campista, em um storie publicado nas redes sociais. Com fundo preto, ela compartilhou um vídeo de contagem regressiva e escreveu: “Até amanhã <3 Beijo da tia”. O conteúdo se espalhou rapidamente entre rubro-negros atentos a qualquer sinal que possa indicar um desfecho próximo.
Acontece que o “amanhã” citado na mensagem coincide com a data da reunião marcada entre Flamengo e West Ham. Segundo informações iniciais de O Globo, os clubes têm encontro agendado para esta sexta-feira (16), quando os dirigentes rubro-negros pretendem apresentar a proposta oficial para tentar sacramentar a negociação.
Negociação em qual degrau?
As conversas avançaram após um período de resistência por parte dos ingleses. O West Ham recusou uma investida inicial de 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões) do Flamengo, que agora deve elevar a oferta para pouco mais de 40 milhões de euros (em torno de R$ 250 milhões).
Informações mais recentes indicam que o clube inglês, que antes falava em cifras próximas de 60 milhões de euros, já aceita discutir valores na casa dos 45 milhões de euros.
Não faz isso com a gente não tia https://t.co/NFOPGeSE5A
— Kirk (@davidbeer_) January 15, 2026
Torcedor sonha com Lucas Paquetá
A leitura emocional da torcida não começou com o storie da tia, vem desde a retomada das tratativas. Horas depois, uma publicação da mãe do jogador, Cris Tolentino, também tocou rubro-negros na web. Sem qualquer referência direta à negociação, a mensagem destacou a importância da convivência familiar e ganhou peso simbólico no contexto das tratativas.
“O que faz esses dias inesquecíveis são eles. Meus filhos, meus netos. Nesse tempo juntos que eu entendo que a maior riqueza da vida é poder viver momentos assim, com quem a gente ama”, escreveu Cris.
Antes disso, porém, um gesto do diretor de futebol do Flamengo também havia alimentado expectativas. José Boto republicou em seu perfil um vídeo em que o meia aparecia fazendo seu tradicional passinho ao lado da esposa, Duda Fournier, acompanhado da legenda:
“Flamengo recebe ‘sim’ de Lucas Paquetá e busca acordo com o West Ham”. Diante da repercussão, Boto apagou todas as republicações de seu perfil. O episódio reforçou o clima que cerca a negociação, e cada postagem fora de campo segue suficiente para mexer com a ansiedade de uma torcida que sonha com a volta da joia.