Ajax decide reembolsar torcedores após goleada histórica e eliminação para o AZ

Ajax decide reembolsar torcedores após goleada histórica e eliminação para o AZClube admite vergonha pela derrota por 6 a 0 na Copa da Holanda e devolve valor dos ingressos aos fãs que viajaram até Alkmaar
O Ajax anunciou que vai reembolsar os torcedores que viajaram até Alkmaar para acompanhar o duelo contra o AZ. Mesmo vindo de uma boa sequência, com seis vitórias e um empate, o time de Amsterdã foi goleado por 6 a 0, acabou eliminado da Copa da Holanda e deixou uma imagem muito abaixo do esperado.
Após a partida, o técnico Fred Grim não escondeu o constrangimento com o resultado e explicou a decisão do clube.
“Estamos envergonhados com esse resultado. Dessa maneira, entendemos que precisamos assumir os custos que os torcedores tiveram, e é isso que vamos fazer”, afirmou.
Além disso, meio-campista Youri Regeer seguiu a mesma linha e reconheceu a atuação ruim da equipe.
“Não foi uma partida digna do Ajax. Mas, como clube e como grupo de jogadores, temos a obrigação de devolver o valor dos ingressos. É o mínimo que podemos fazer”, declarou.
A goleada entrou para a história como a maior vitória do AZ sobre o Ajax e passou a integrar a lista das derrotas mais pesadas já sofridas pelo clube de Amsterdã, igualando outras três ocasiões em que perdeu por 6 a 0.
Essa não foi a primeira vez que o Ajax adotou esse tipo de medida. Isto porque, em 2024, o clube também reembolsou os torcedores após a eliminação diante do time amador do USV Hercules, novamente pela Copa da Holanda.