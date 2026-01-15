Ajax decide reembolsar torcedores após goleada histórica e eliminação para o AZ

Clube admite vergonha pela derrota por 6 a 0 na Copa da Holanda e devolve valor dos ingressos aos fãs que viajaram até Alkmaar / Crédito: Jogada 10

O Ajax anunciou que vai reembolsar os torcedores que viajaram até Alkmaar para acompanhar o duelo contra o AZ. Mesmo vindo de uma boa sequência, com seis vitórias e um empate, o time de Amsterdã foi goleado por 6 a 0, acabou eliminado da Copa da Holanda e deixou uma imagem muito abaixo do esperado.

Após a partida, o técnico Fred Grim não escondeu o constrangimento com o resultado e explicou a decisão do clube. “Estamos envergonhados com esse resultado. Dessa maneira, entendemos que precisamos assumir os custos que os torcedores tiveram, e é isso que vamos fazer”, afirmou. Além disso, meio-campista Youri Regeer seguiu a mesma linha e reconheceu a atuação ruim da equipe. “Não foi uma partida digna do Ajax. Mas, como clube e como grupo de jogadores, temos a obrigação de devolver o valor dos ingressos. É o mínimo que podemos fazer”, declarou.