Abel Ferreira revela conversa com Weverton após saída do Palmeiras

Técnico do Verdão afirmou que não gostaria que o goleiro deixasse o clube / Crédito: Jogada 10

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, se manifestou pela primeira vez sobre a saída de Weverton para o Grêmio na coletiva após vitória do Verdão sobre o Santos por 1 a 0. O treinador revelou uma conversa que teve com o jogador na última terça-feira (13), dia em que os clubes se acertaram pela transferência, e reforçou o que havia dito na última entrevista coletiva: Weverton fazia parte dos planos do clube para a temporada. “Nossa líder (Leila Pereira, presidente do clube) foi muito clara. Não tenho muita coisa a acrescentar. Era um dos três jogadores que eu contava. No último dia falei com ele, tenho uma relação muito próxima, de admiração estima e gratidão. Temos três goleiros excelentes. Estavam os três a lutar pela titularidade”, iniciou Abel.

Na sequência, o técnico deu a entender que a decisão pela saída de Weverton não seria a sua escolha, se tivesse poder para decidir. O técnico ainda reforçou o carinho que sente por jogadores que formavam o elenco do Verdão em sua chegada, no final de 2020. É o caso de Zé Rafael, hoje no Santos. “Não sou diretor nem presidente, sou treinador, e o clube decidiu da forma que achou melhor para seu presente e futuro. Me viram (repórteres) no final falar com Zé Rafael. Tenho admiração, estima e gratidão muito grande por aquela equipe de 2020, quando cheguei. Com muito trabalho dedicação, fomos capazes de crescer, uns com ajuda dos outros. Impossível quando nos cruzamos no campo não trocar um abraço, uma palavra. Feliz por ele (Weverton), triste por ver partir um jogador que tenho relação muito boa com a família, os filhos que vi crescer. Mas a vida continua e não espera por ninguém. Vamos viver com a máxima intensidade”. Abel contava com Weverton para a temporada A manifestação de Abel sobre a saída de Weverton era bastante aguardada. Isso porque, na última semana, o técnico causou polêmica ao afirmar que o jogador era “o maior goleiro da história do Palmeiras, gostem ou não”. Na entrevista da última quarta-feira (14), Abel fez um “mea culpa” e se reposicionou sobre o lugar que Weverton ocupa na história do Verdão. “Quando um dos melhores goleiros da história do Palmeiras… Digo um dos melhores, pois o Palmeiras existia antes de mim e vai continuar depois de mim. Às vezes falo o que vem do coração. O que posso dizer é que, quando um líder (Weverton) vem falar comigo, minha competência é valorizar e desenvolver”, declarou o técnico, que contava com o jogador para a temporada.

Weverton recebeu homenagem do Palmeiras antes do jogo Antes do duelo contra o Santos, Weverton recebeu uma homenagem da direção do Palmeiras nos vestiários da Arena Barueri. O defensor ganhou uma placa da presidente Leila Pereira, foi abraçado pelos companheiros de equipe e tirou fotos ao lado da família, junto dos troféus conquistados pelo Verdão. Ao todo, o goleiro de 38 anos ergueu 12 taças pelo clube. Foram quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Ele é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Palmeiras, ao lado de jogadores como Ademir da Guia, Dudu e Gustavo Gómez. Mais cedo, o Palmeiras publicou em suas redes sociais e em seu site uma nota exaltando os feitos de Weverton pelo clube. “Goleiro com mais títulos na história do clube, o terceiro com mais vitórias, o segundo com mais jogos sem sofrer gols. A passagem de Weverton pelo Palmeiras ficará marcada pela dedicação a cada treino, o comprometimento a cada partida, o desempenho em nível de Seleção Brasileira, os momentos de glórias e os de resiliência, mas, sem dúvida, eterniza-se também pelos impressionantes recordes alcançados ao longo de quase oito anos defendendo as cores alviverdes”, dizia a nota.