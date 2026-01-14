Vídeo: time agradece único torcedor presente em estádio após goleada

O Benfica se manifestou por meio das redes sociais. Em publicação oficial, o clube agradeceu aos torcedores que acompanham a equipe e deu destaque especial ao adepto que esteve presente em todos os jogos, enfrentando uma viagem de aproximadamente seis horas.

“Obrigado a todos os benfiquistas que nos têm acompanhado na Premier League International Cup. Um agradecimento especial a este adepto que nos acompanhou em todos os jogos e fez seis horas de viagem para não faltar ao apoio. Isto é paixão. Isto é Benfica”, escreveu o clube.

Esta porém, não é a primeira vez que um único torcedor é homenageado pelo time após um jogo. Recentemente, pelo Campeonato Português, o time do Arouca foi até a arquibancada agradecer a presença de um único torcedor no jogo contra o Santa Clara, que terminou em 0 a 0.

