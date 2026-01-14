Vídeo! Primo chora em chegada de Andrew ao Rio para assinar com o Flamengo

Goleiro segue a programação e realiza exames no Ninho do Urubu para assinar o contrato por quatro temporadas com o Rubro-Negro

Andrew desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar o vínculo com o Flamengo e viveu, ainda no aeroporto do Galeão, um dos momentos mais marcantes de todo processo de chegada ao clube. Isso porque o arqueiro foi recebido, na noite dessa terça-feira (13), sob forte comoção de familiares que o aguardavam no setor de desembarque do local.

Mais emocionado que outros parentes, o primo do goleiro conteve as lágrimas por minutos para resumir à imprensa o sentimento da família diante deste novo desafio. O jovem, fanático pelo clube, não escondeu a felicidade ao ver o atleta usando as cores do time de coração.

“Me emociono! Flamenguista também [Andrew], por ser criado junto, né? Momento muito feliz para família. Expectativa muito grande também, né? Pelo sucesso dele aqui no Mengão. Tenho certeza que Deus abençoou ele e vai tudo certo”, disse.