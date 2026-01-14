Vasco x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragemCom um time alternativo, o Cruz-Maltino estreia no Carioca contra o Tsunami, em São Januário, iniciando a temporada 2026
Nesta quinta-feira, o Vasco estreia no Campeonato Carioca, iniciando assim a temporada de 2026. O adversário será o Maricá e a partida vai ser disputada em São Januário, às 21h30 (de Brasília). No ano passado, as equipes se enfrentaram pela primeira e única vez. O Cruz-Maltino levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Paulo Henrique.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube)
Como chega o Vasco?
O Cruz-Maltino vai utilizar as primeiras rodadas do Carioca para observar jogadores. Dessa forma, o time que vai a campo será formado por atletas da base, que retornaram de empréstimo e que tiveram poucas oportunidades no ano passado. O grupo principal está realizando pré-temporada e devem jogar apenas na terceira rodada, no clássico com o Flamengo.
Como chega o Maricá?
Comandado por Reinaldo, ex-atacante do Flamengo e Botafogo, desde 2023, o Tsunami quer surpreender na elite carioca. O time jogará o Carioca pela segunda vez e se apega na estreia do ano passado, quando venceu o Glorioso na estreia da competição.
VASCO X MARICÁ
Campeonato Carioca – 1ª rodada
Data e horário: 15/1/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Vasco: Daniel Fuzato; Paulinho, Lyncon, Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza, JP, Maxime, Estrella e Garré; GB. Técnico: Fernando Diniz.
Márica: Dida; Almir, Victor Pereira, Rafael Foster e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor; Matheus Alessandro, Diogo Bolt e Alex. Técnico: Reinaldo.
Árbitro: Bruno Mota Correia
Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Ossimo
VAR: Philip Georg Bennett