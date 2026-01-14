Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco mantém otimismo sobre renovação de Coutinho

Camisa 10 tem contrato até junho de 2026
O Vasco começou a temporada com a missão de renovar contratos e reforçar o time, principalmente, no setor defensivo. Contudo, há uma situação que tira o sono dos vascaínos: o futuro de Philippe Coutinho. Em entrevista à “ESPN”, o presidente Pedrinho admitiu que ainda não conversou com o jogador sobre, mas está otimista sobre a renovação do camisa 10.

“Tenho uma relação muito boa com o representante e a família do Coutinho. Sou muito grato porque ele abriu mão de muita coisa para vir para o Vasco. Nós fizemos um esforço financeiro muito grande para que ele viesse. O desejo é que ele continue. Não é uma conversa simples, se trata de um jogador grandioso, mas é uma conversa de um trato mais tranquilo”, disse Pedrinho em entrevista à “ESPN”.

Philippe Coutinho retornou para o Vasco em 2024. Na ocasião, o Cruz-Maltino contratou por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. No ano passado, o jogador rescindiu com o clube inglês e acertou em definitivo até junho de 2026. Agora, a diretoria vascaína tenta estender o vínculo por mais tempo.

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, Philippe Coutinho melhorou fisicamente, cresceu de produção e se tornou um dos destaques do time. Em 2025, foram 56 jogos, 11 gols e cinco assistências. Ele, aliás, só participou de menos gols do que Vegetti e Rayan. Ao todo, soma 117 jogos, 19 gols e nove assistências.

