Vasco mantém otimismo sobre renovação de Coutinho

O Vasco começou a temporada com a missão de renovar contratos e reforçar o time, principalmente, no setor defensivo. Contudo, há uma situação que tira o sono dos vascaínos: o futuro de Philippe Coutinho. Em entrevista à “ESPN”, o presidente Pedrinho admitiu que ainda não conversou com o jogador sobre, mas está otimista sobre a renovação do camisa 10.

“Tenho uma relação muito boa com o representante e a família do Coutinho. Sou muito grato porque ele abriu mão de muita coisa para vir para o Vasco. Nós fizemos um esforço financeiro muito grande para que ele viesse. O desejo é que ele continue. Não é uma conversa simples, se trata de um jogador grandioso, mas é uma conversa de um trato mais tranquilo”, disse Pedrinho em entrevista à “ESPN”.