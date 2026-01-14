Torcida do Albacete insulta Vini Jr antes de duelo com cânticos racistas

Brasileiro é alvo de preconceito racial por torcedores do Albacete antes da partida pela Copa do Rei contra o Real Madrid / Crédito: Jogada 10

O atacante Vini Jr foi novamente vítima de ataques racistas na Espanha. Em episódio nesta quarta-feira (14), o brasileiro dessa vez recebeu ofensas de torcedores do Albacete antes do jogo contra o Real Madrid pela Copa do Rei. Entre as principais ofensas do lado de fora do estádio Carlos Belmonte, parte da torcida fez o comparativo entre o jogador e um primata. “Eres un mono, Vinicius eres un mono (é um macaco, Vinicius é um macaco ao traduzir para o português)”, cantavam os torcedores.

O último registro de crime racista semelhante ocorreu em um clássico entre os Galácticos e o Atlético Madrid há dez meses pela Liga dos Campeões. Na oportunidade, o episódio também ocorreu nos arredores do estádio, mas no Metropolitano. Inclusive, depois de situações parecidas de racismo contra Vini Jr em que houve impunidade, a La Liga e a Federação Espanhola de Futebol passaram a ser mais rigorosas com este tipo de caso. Prova disso é que torcedores do Valencia, Real Sociedad e um fã do Mallorca receberam graves punições.