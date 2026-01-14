Torcida do Albacete insulta Vini Jr antes de duelo com cânticos racistas

Torcida do Albacete insulta Vini Jr antes de duelo com cânticos racistasBrasileiro é alvo de preconceito racial por torcedores do Albacete antes da partida pela Copa do Rei contra o Real Madrid
O atacante Vini Jr foi novamente vítima de ataques racistas na Espanha. Em episódio nesta quarta-feira (14), o brasileiro dessa vez recebeu ofensas de torcedores do Albacete antes do jogo contra o Real Madrid pela Copa do Rei. Entre as principais ofensas do lado de fora do estádio Carlos Belmonte, parte da torcida fez o comparativo entre o jogador e um primata.
“Eres un mono, Vinicius eres un mono (é um macaco, Vinicius é um macaco ao traduzir para o português)”, cantavam os torcedores.
O último registro de crime racista semelhante ocorreu em um clássico entre os Galácticos e o Atlético Madrid há dez meses pela Liga dos Campeões. Na oportunidade, o episódio também ocorreu nos arredores do estádio, mas no Metropolitano.
Inclusive, depois de situações parecidas de racismo contra Vini Jr em que houve impunidade, a La Liga e a Federação Espanhola de Futebol passaram a ser mais rigorosas com este tipo de caso. Prova disso é que torcedores do Valencia, Real Sociedad e um fã do Mallorca receberam graves punições.
Discussão entre Vini Jr e Simeone
Vini Jr voltou a protagonizar um momento tenso em um jogo contra o Atlético de Madrid. O atacante se envolveu em uma discussão com Diego Simeone, na última quinta-feira (08), ao deixar o campo aos 35 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o rival, pela semifinal da Supercopa da Espanha, disputada em Jidá, na Arábia Saudita. O técnico argentino provocou o brasileiro ao apontar para a torcida, que o vaiava, dizendo “escuta”. Vini respondeu à provocação e acabou recebendo cartão amarelo.
O desentendimento entre Vini e Simeone, porém, já havia começado no primeiro tempo. De acordo com a imprensa espanhola, o treinador do Atlético teria feito um comentário provocativo sobre o momento do atacante no clube, mencionando o presidente Florentino Pérez e sugerindo uma possível saída do jogador. Posteriormente, Diego Simeone reconheceu o erro e pediu desculpas em público a Vini Jr.
Torcedores do Albacete proferindo cânticos racistas contra Vinicius Jr. antes da partida contra o Real Madrid, pela Copa do Rei.