Ton desencanta e ajuda o Brasil na Kings League Nations: ”É muito bom fazer gol”

Autor de gols na goleada sobre a Itália, atacante brasileiro valoriza o grupo e projeta semifinal forte contra o México / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira está na semifinal da Kings League Nations. Na noite desta terça-feira (13/1), o Brasil venceu a Itália por 15 a 6, confirmou a classificação entre os quatro melhores do torneio e segue viva na defesa do título. Um dos destaques do confronto foi o atacante Ton, que balançou as redes e marcou seus primeiros gols nesta edição da competição. Após a partida, o jogador falou ao J10 e comentou a importância do momento, além de destacar o crescimento coletivo da seleção brasileira ao longo da competição. Ton admitiu que a ausência de gols nos primeiros jogos gerou frustração, especialmente no duelo contra o Catar, mas ressaltou que o foco sempre esteve no objetivo maior.

“Eu falei anteriormente, a gente que é atacante gosta de fazer gol. Acho que no jogo contra o Catar eu estava, senti um pouquinho mais de frustração por não ter feito gol. Mas depois eu entendi que que é em prol de um único objetivo, né? Então ia sair naturalmente”, afirmou. “Nos dois outros jogos contra o Peru e contra a Arábia estava mais tranquilo quanto a isso. Feliz que saiu hoje. Gosto de fazer gol. A gente que é atacante é muito bom fazer gol, mas o mais importante é a gente ter o grupo que está bem”, completou. Que fase vive o Brasil na Kings League Nations Além da comemoração individual, Ton fez questão de valorizar o momento vivido pela equipe brasileira na competição. “A gente está evoluindo e vamos com uma seleção muito forte”, destacou o jogador, reforçando a confiança para a reta decisiva do torneio.