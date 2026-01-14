Técnico da Seleção, Ancelotti elogia instalações para a Copa

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou as escolhas das sedes da Canarinho na Copa do Mundo de 2026. O treinador, que fez parte da comitiva da CBF que visitou as instalações, considerou assertiva a escolha da CBF, confirmada nesta quarta-feira (14/1) pela Fifa. O Brasil, afinal, ficará no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown e no hotel The Ridge, em Basking Ridge, – ambos no Estado de Nova Jersey, na costa leste americana.

“Estamos muito satisfeitos com esta definição. O Centro de Treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo. Quero agradecer à Red Bull por ter nos recebido e mostrado todo o espaço, que era pretendido por outras equipes”, disse ao site oficial da CBF.