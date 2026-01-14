SBT traça planejamento para lançar programa semanal de Galvão Bueno; confira

SBT traça planejamento para lançar programa semanal de Galvão Bueno; confiraEntre movimentações para reorganizar a programação e abrir espaço para atração que apresentador deve comandar, emissora retira Arena SBT do ar
O SBT promoverá mudanças em sua programação com o objetivo de criar um programa semanal para Galvão Bueno. A tendência é a de que a exibição da nova atração ocorra nas noites de segunda-feira. Provavelmente, aliás, depois do programa do Ratinho.
Com a estruturação de um programa para o renomado apresentador, a emissora decidiu retirar do ar o “Arena SBT”. As informações são da coluna “F5”, da “Folha de São Paulo. O programa, que tinha Benjamin Back como apresentador, fazia parte da grade desde outubro de 2020.
O grupo de comunicação não definiu a reformulação com o programa para Galvão Bueno como ponto central. A saber, o produto faz parte de uma das alterações na grade como nova roupagem para a atração “Viva Noite”. Inclusive, na criação que o SBT pretende concretizar e ceder a apresentação para o narrador, que deve cumprir uma exigência da família Abravanel.
Atração com plateia e entrevistas
Afinal, os donos do SBT desejam que Galvão alterne entre a discussão esportiva com uma união entre o entretenimento e o esporte. Há também a possibilidade de o programa ter uma plateia, bem como entrevistas a jogadores.
O planejamento inicial é o de que Galvão Bueno entreviste campeões mundiais pela Seleção Brasileira exatamente como uma prévia e preparação para a Copa do Mundo. Não há, ainda, a confirmação de participantes fixos, mas cogita-se que o jornalista Mauro Naves seja um deles. O experiente repórter é companheiro de trabalho de Galvão há décadas tanto na Globo como também em passagens mais recentes na Amazon Prime e na Band.
Acerto do SBT para transmitir a Copa e parceria com Galvão Bueno
A chegada de Galvão Bueno ao SBT está diretamente ligada ao pacote adquirido pela emissora para o Mundial de 2026. A empresa comprou os direitos de transmissão do torneio em parceria com a NSports, da qual o narrador é um dos sócios.
Além disso, segundo noticiou a Folha de S. Paulo, o investimento conjunto foi de 25 milhões de dólares — R$ 134,5 milhões — para garantir um lote com 32 partidas. As negociações com a Fifa começaram com valores mais altos, mas diminuíram após avanços nas conversas. A expectativa inicial do canal era a de adquirir 54 jogos.