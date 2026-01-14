SBT traça planejamento para lançar programa semanal de Galvão Bueno; confira

Entre movimentações para reorganizar a programação e abrir espaço para atração que apresentador deve comandar, emissora retira Arena SBT do ar / Crédito: Jogada 10

O SBT promoverá mudanças em sua programação com o objetivo de criar um programa semanal para Galvão Bueno. A tendência é a de que a exibição da nova atração ocorra nas noites de segunda-feira. Provavelmente, aliás, depois do programa do Ratinho. Com a estruturação de um programa para o renomado apresentador, a emissora decidiu retirar do ar o “Arena SBT”. As informações são da coluna “F5”, da “Folha de São Paulo. O programa, que tinha Benjamin Back como apresentador, fazia parte da grade desde outubro de 2020.

O grupo de comunicação não definiu a reformulação com o programa para Galvão Bueno como ponto central. A saber, o produto faz parte de uma das alterações na grade como nova roupagem para a atração “Viva Noite”. Inclusive, na criação que o SBT pretende concretizar e ceder a apresentação para o narrador, que deve cumprir uma exigência da família Abravanel. Atração com plateia e entrevistas Afinal, os donos do SBT desejam que Galvão alterne entre a discussão esportiva com uma união entre o entretenimento e o esporte. Há também a possibilidade de o programa ter uma plateia, bem como entrevistas a jogadores.