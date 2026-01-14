São Paulo x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragemTricolor vai em busca de reabilitação após estreia ruim, enquanto Bernô quer se manter na liderança da tabela
Depois de um começo ruim no Campeonato Paulista, o São Paulo estreia dentro de casa para buscar a recuperação e amenizar a crise extracampo. Na noite desta quinta-feira (15), o Tricolor recebe o São Bernardo, no Morumbis, às 21h45, pela segunda rodada da competição.
No começo da rodada, as duas equipes ocupavam as pontas opostas da tabela. O São Paulo, que perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, estava na lanterna. Já o Bernô, que goleou o Capivariano por 4 a 0 na estreia, era o líder pelo saldo de gols.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela TNT, na TV fechada, e pelo streaming HBO Max.
Como chega o São Paulo
Às vésperas da votação do impeachment de Júlio Casares, o Tricolor foca dentro de campo na busca por conseguir sua primeira vitória na temporada. Para a partida, Hernán Crespo não deve ter muitas novidades na equipe. Além disso, o argentino não conta com o lateral-direito Maik, expulso no duelo contra o Mirassol.
Como chega o São Bernardo
Depois de uma grande estreia na competição, o Bernô quer aproveitar o momento de instabilidade do rival para conseguir um bom resultado fora de casa. A expectativa é que Ricardo Catalá não faça alterações na equipe que goleou o Capivariano na primeira rodada.
SÃO PAULO X SÃO BERNARDO
Campeonato Paulista – 2ª rodada
Data e horário: 15/01/2026 (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília)
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Ferreira (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.
Árbitro: Murilo Tarrega Victor
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus
VAR: Marcio Henrique de Gois