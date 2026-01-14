São Paulo x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor vai em busca de reabilitação após estreia ruim, enquanto Bernô quer se manter na liderança da tabela

No começo da rodada, as duas equipes ocupavam as pontas opostas da tabela. O São Paulo, que perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, estava na lanterna. Já o Bernô, que goleou o Capivariano por 4 a 0 na estreia, era o líder pelo saldo de gols.

Depois de um começo ruim no Campeonato Paulista, o São Paulo estreia dentro de casa para buscar a recuperação e amenizar a crise extracampo . Na noite desta quinta-feira (15), o Tricolor recebe o São Bernardo, no Morumbis, às 21h45, pela segunda rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela TNT, na TV fechada, e pelo streaming HBO Max.

Como chega o São Paulo

Às vésperas da votação do impeachment de Júlio Casares, o Tricolor foca dentro de campo na busca por conseguir sua primeira vitória na temporada. Para a partida, Hernán Crespo não deve ter muitas novidades na equipe. Além disso, o argentino não conta com o lateral-direito Maik, expulso no duelo contra o Mirassol.

Como chega o São Bernardo

Depois de uma grande estreia na competição, o Bernô quer aproveitar o momento de instabilidade do rival para conseguir um bom resultado fora de casa. A expectativa é que Ricardo Catalá não faça alterações na equipe que goleou o Capivariano na primeira rodada.

SÃO PAULO X SÃO BERNARDO

Campeonato Paulista – 2ª rodada

Data e horário: 15/01/2026 (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Ferreira (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Echaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus

VAR: Marcio Henrique de Gois