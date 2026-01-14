São Paulo x Operário-PR, pela terceira fase da Copinha: onde assistir

A partida entre São Paulo e Operário terá transmissão da XSports na TV aberta e no YouTube.

O São Paulo enfrenta o Operário-PR nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), pela terceira fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, localizada a cerca de 90 km da capital paulista. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Red Bull Bragantino x Canaã-DF, jogo que acontece no mesmo dia, mais cedo – às 14h30 (de Brasília), na cidade de Cosmópolis.

Como chega o São Paulo

O Tricolor chega à terceira fase da Copinha após vencer a Portuguesa por 2 a 0. Assim, o São Paulo, que também venceu seus três jogos na fase de grupos (3 a 0 contra o Maruinense, 1 a 0 diante do Independente-AP e 6 a 1 sobre o Real Soccer), segue com 100% de aproveitamento na competição. Ao todo, foram 12 gols marcados e apenas um sofrido.

Vale lembrar que o clube do Morumbi é o atual campeão da competição e busca o bicampeonato consecutivo. No total, o São Paulo ostenta cinco títulos da Copinha: 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025).

Como chega o Operário-PR

O Operário-PR terminou a primeira fase na primeira posição do Grupo 20 com sete pontos, após conquistar duas vitórias (sobre Paulínia Universitário e Portuguesa, ambas por 1 a 0) e um empate (1 a 1 diante do Vila Nova). Na segunda fase, o Fantasma atropelou o Independente-AP, que estava no grupo do São Paulo, e goleou por 4 a 0.

Veja a campanha do São Paulo até a terceira fase da Copinha

Primeira fase:

04/01: São Paulo 2 x 0 Maruinense

07/01: São Paulo 2 x 0 Independente-AP

10/01: São Paulo 6 x 1 Real Soccer