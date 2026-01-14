Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo não irá antecipar chegada de Lucas Ramon

São Paulo não irá antecipar chegada de Lucas Ramon

Tricolor possui acerto com o lateral do Mirassol, mas não irá conseguir realizar a transferência até o final do seu contrato com o Leão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apesar de já ter um acordo com o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol, o São Paulo não deve conseguir antecipar a sua chegada ao clube. O jogador tem contrato com o Leão Caipira até o dia 5 de maio, que não está disposto a liberá-lo para o Tricolor até o término do vínculo.

O São Paulo acertou um pré-contrato com o jogador nas últimas semanas e iniciou uma negociação com o Mirassol para conseguir sua liberação. Entretanto, mesmo sem inscrever o lateral no Campeonato Paulista, o clube do interior não se mostrou disposto a antecipar o término do vínculo. Com isso, Lucas Ramon só deve chegar ao CT da Barra Funda no começo de maio.

O Mirassol não mostrou reciprocidade com o Tricolor. Afinal, o São Paulo já contratou outro destaque do time, o volante Danielzinho, que deixou o Leão após o término do seu contrato.

A expectativa é que Lucas Ramon assine um contrato de duas temporadas com o São Paulo. O jogador chega à equipe para brigar pela posição com Cédric Soares e Maik. A diretoria entende que o time precisa de boas opções para rodar o elenco por conta do calendário apertado.

Lucas Ramon tem 31 anos e já passou por Londrina, Grêmio, Cuiabá, Bragantino, Novorizontino e Sport. Pelo Mirassol, atuou nas últimas três temporadas, com 128 partidas disputadas e nove gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar