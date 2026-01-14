São Paulo não irá antecipar chegada de Lucas Ramon

Tricolor possui acerto com o lateral do Mirassol, mas não irá conseguir realizar a transferência até o final do seu contrato com o Leão

Apesar de já ter um acordo com o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol, o São Paulo não deve conseguir antecipar a sua chegada ao clube. O jogador tem contrato com o Leão Caipira até o dia 5 de maio, que não está disposto a liberá-lo para o Tricolor até o término do vínculo.

O São Paulo acertou um pré-contrato com o jogador nas últimas semanas e iniciou uma negociação com o Mirassol para conseguir sua liberação. Entretanto, mesmo sem inscrever o lateral no Campeonato Paulista, o clube do interior não se mostrou disposto a antecipar o término do vínculo. Com isso, Lucas Ramon só deve chegar ao CT da Barra Funda no começo de maio.