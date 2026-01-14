São Paulo não irá antecipar chegada de Lucas Ramon

São Paulo não irá antecipar chegada de Lucas RamonTricolor possui acerto com o lateral do Mirassol, mas não irá conseguir realizar a transferência até o final do seu contrato com o Leão
Apesar de já ter um acordo com o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol, o São Paulo não deve conseguir antecipar a sua chegada ao clube. O jogador tem contrato com o Leão Caipira até o dia 5 de maio, que não está disposto a liberá-lo para o Tricolor até o término do vínculo.
O São Paulo acertou um pré-contrato com o jogador nas últimas semanas e iniciou uma negociação com o Mirassol para conseguir sua liberação. Entretanto, mesmo sem inscrever o lateral no Campeonato Paulista, o clube do interior não se mostrou disposto a antecipar o término do vínculo. Com isso, Lucas Ramon só deve chegar ao CT da Barra Funda no começo de maio.
O Mirassol não mostrou reciprocidade com o Tricolor. Afinal, o São Paulo já contratou outro destaque do time, o volante Danielzinho, que deixou o Leão após o término do seu contrato.
A expectativa é que Lucas Ramon assine um contrato de duas temporadas com o São Paulo. O jogador chega à equipe para brigar pela posição com Cédric Soares e Maik. A diretoria entende que o time precisa de boas opções para rodar o elenco por conta do calendário apertado.
Lucas Ramon tem 31 anos e já passou por Londrina, Grêmio, Cuiabá, Bragantino, Novorizontino e Sport. Pelo Mirassol, atuou nas últimas três temporadas, com 128 partidas disputadas e nove gols marcados.