Santos goleia a Ferroviária e pega o Cruzeiro nas oitavas

Santos goleia a Ferroviária e pega o Cruzeiro nas oitavasPeixe selou sua classificação na Copa São Paulo praticamente na primeira etapa do espetáculo
O Santos deu show nesta quarta-feira (14), em São Carlos, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Meninos da Vila golearam a Ferroviária por 4 a 1 e, com isso, vão pegar o Cruzeiro nas oitavas de final do torneio nacional. A Raposa, por sua vez, passou pela Ponte Preta. A Federação Paulista, agora, definirá hora e data deste embate.
Dominante, o Peixe abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo. Gustavo Henrique driblou dois marcadores e centrou. Bernardo escorou, e Xavier bateu cruzado para vencer o goleiro adversário. Aos 21, Assis tabelou com o garçom Bernardo e ampliou o score. Depois da hidratação, aos 34, Nadson recebeu em profundidade e meteu o terceiro do Alvinegro Praiano.
Mesmo com algumas mudanças, o Santos continuou procurando o ataque. Assim, aos 19 minutos do segundo tempo, Kenay chutou com força e rasteiro. A Ferroviária estava desnorteada. Mas, no fim, arrumou um jeito de beliscar um gol. Nicolas, na frente do keeper rival, colocou a pelota lá dentro.
Nesta temporada, o Santos busca o tetracampeonato da Copinha. A equipe faturou a taça em 1984, 2013 e 2014. Já em 1982, 2010 e 2022, o Peixe foi vice.
