Santos goleia a Ferroviária e pega o Cruzeiro nas oitavas

O Santos deu show nesta quarta-feira (14), em São Carlos, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Meninos da Vila golearam a Ferroviária por 4 a 1 e, com isso, vão pegar o Cruzeiro nas oitavas de final do torneio nacional. A Raposa, por sua vez, passou pela Ponte Preta. A Federação Paulista, agora, definirá hora e data deste embate.

Dominante, o Peixe abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo. Gustavo Henrique driblou dois marcadores e centrou. Bernardo escorou, e Xavier bateu cruzado para vencer o goleiro adversário. Aos 21, Assis tabelou com o garçom Bernardo e ampliou o score. Depois da hidratação, aos 34, Nadson recebeu em profundidade e meteu o terceiro do Alvinegro Praiano.