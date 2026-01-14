Santos anuncia a contratação de Gabriel Menino, emprestado pelo Atlético

O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (14) a contratação de Gabriel Menino, emprestado pelo Atlético por uma temporada. O volante ficará na Vila Belmiro até o dia 31 de dezembro, com cláusula de opção de compra ao fim do vínculo.

Aos 25 anos, Menino chega ao Santos para suprir a saída de Victor Hugo, comprado justamente pelo Galo junto ao Flamengo. O jogador é o segundo reforço para a temporada. Anteriormente, o Peixe havia anunciado o atacante Gabigol, que já estreou e fez um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino.