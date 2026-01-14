Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos anuncia a contratação de Gabriel Menino, emprestado pelo Atlético

Volante chega para preencher a lacuna aberta com a saída de Victor Hugo, vendido pelo Flamengo justamente ao Galo
O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (14) a contratação de Gabriel Menino, emprestado pelo Atlético por uma temporada. O volante ficará na Vila Belmiro até o dia 31 de dezembro, com cláusula de opção de compra ao fim do vínculo.

Aos 25 anos, Menino chega ao Santos para suprir a saída de Victor Hugo, comprado justamente pelo Galo junto ao Flamengo. O jogador é o segundo reforço para a temporada. Anteriormente, o Peixe havia anunciado o atacante Gabigol, que já estreou e fez um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino.

A expectativa é que o volante fique à disposição já para o jogo contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Peixe tem uma boa avaliação de Gabriel Menino por conta de sua versatilidade. Além de atuar como volante, o jogador também pode jogar pelo lado direito, como meia ofensivo e lateral.

