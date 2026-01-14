Saldivia destaca Diniz e revela expectativa de ser campeão pelo Vasco

Novo camisa 4 do Cruz-Maltino, zagueiro uruguaio é apresentado como reforço, o segundo do clube para 2026 / Crédito: Jogada 10

O Vasco apresentou nesta quarta-feira o seu novo zagueiro, Alan Saldivia, que chegou em definitivo junto ao Colo-Colo, do Chile. O uruguaio assinou contrato até 2028 e chegou falando em ser campeão pelo Cruz-Maltino e a disputa por posição com Cuesta. “As expectativas não podem ser outras que não sejam de ser campeão. É assim para o clube, a torcida, todos. É o objetivo único de ser campeão. Sobre Cuesta, é um jogador muito bom e experimentado. Se me pedirem que jogue pela esquerda ou pela direita, está tudo bem. Jogarei onde o professor me pedir”.

LEIA MAIS: Presidente do Vasco confirma oferta por Brenner, sonha com Douglas Luiz e banca Vegetti A contratação de Alan Saldivia foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O treinador o acompanha desde 2024 e tentou levá-lo anteriormente para o Fluminense e Cruzeiro. O jogador destacou que o desejo do treinador foi fundamental para a sua chegada ao Vasco. “O Diniz me chamou muito, falou do clube, da intenção em crescer e melhorar como jogador. Gostei muito do que falou para mim e as coisas que ele quer que eu melhore. Acho que isso foi muito bom para mim como jogador. Crescer e melhorar como profissional. Desejava estar aqui, já havia um ano que falava com Diniz. Estou contente de estar aqui”. Pouca altura, muita gana Saldivia, que vai usar o número 4 no Vasco, tem 1,80m, uma altura baixa para um zagueiro. No entanto, o jogador afirmou que compensa a pouca estatura com muita vontade dentro do campo.