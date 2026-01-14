Reforços do Fluminense terão primeiro desafio no Carioca

Reforços do Fluminense terão primeiro desafio no CariocaJemmes e Guilherme Arana estreia nesta quarta-feira (14)
O Fluminense estreia nesta quarta-feira (14) com algumas caras novas. Entre as novidades estão o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Atlético. Únicos reforços para a temporada até o momento, a dupla está à disposição para a jogar. A tendência, aliás, é que sejam titulares diante do Madureira, às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela 1ª rodada da Taça Guanabara.
A maior expectativa está sobre Guilherme Arana. Afinal, o lateral-esquerdo já chegou à Seleção Brasileira nos tempos de Atlético. Portanto, o Fluminense acredita na recuperação do jogador de 28 anos. No entendimento interno, ele “ainda tem lenha para queimar” e tem capacidade e tempo para recuperar a confiança e atingir o seu melhor nível dos tempos de Galo.
Já Jemmes, por sua vez, é uma aposta. O zagueiro, de 25 anos, se destacou no Mirassol no Brasileirão de 2025. Portanto, existe confiança que ele poderá se destacar também no Fluminense. Ele, aliás, chega para ser titular. Contudo, a adaptação para suportar a pressão de jogar em um dos grandes do país é algo que será acompanhado bem de perto para ajudar no desenvolvimento do jogador.
Além dos reforços, o Fluminense apostará em jogadores pouco utilizados e jovens da base nas primeiras rodadas do Carioca. Portanto, nomes como os gringos Lezcano e Santi Moreno, garotos como Julio Fidelis, Wallace Davi e Riquelme Felipe, além de nomes como John Kennedy terão uma nova chance de provar o seu valor.
