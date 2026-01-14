Reforços do Fluminense terão primeiro desafio no Carioca

O Fluminense estreia nesta quarta-feira (14) com algumas caras novas. Entre as novidades estão o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Atlético. Únicos reforços para a temporada até o momento, a dupla está à disposição para a jogar. A tendência, aliás, é que sejam titulares diante do Madureira, às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela 1ª rodada da Taça Guanabara.

A maior expectativa está sobre Guilherme Arana. Afinal, o lateral-esquerdo já chegou à Seleção Brasileira nos tempos de Atlético. Portanto, o Fluminense acredita na recuperação do jogador de 28 anos. No entendimento interno, ele “ainda tem lenha para queimar” e tem capacidade e tempo para recuperar a confiança e atingir o seu melhor nível dos tempos de Galo.