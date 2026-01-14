Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Racing x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha
O Barcelona volta a campo após a conquista do título da Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid. Nesta quinta-feira (15), o time catalão visita o Racing às 17h (de Brasília), em partida única válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, o mata-mata mais importante do futebol espanhol. A bola rola no El Sardinero, em Santander.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Racing

O Racing já faz uma grande campanha na Copa do Rei e chega embalado após eliminar SD Logroñés, Ponferradina e Villarreal, da primeira divisão espanhola.

Contudo, o técnico José Alberto precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Juan Arana, Clement Michelin, Martinez Sergio e Asier Villalibre, lesionados, seguem fora de ação.

Como chega o Barcelona

Já o Barcelona chega embalado após a conquista da Supercopa e quer defender o título da Copa do Rei. O atual campeão espera impor o favoritismo e confirmar a classificação.

Mesmo assim, a expectativa é que o técnico Hansi Flick faça alterações na equipe para poupar seus principais jogadores e dar oportunidades para outros atletas. Gavi e Christensen seguem entregues ao departamento médico, enquanto Frenkie de Jong, suspenso, completa a lista de desfalques.

