Primeiro reforço do Flamengo, Vitão surge no BID

Primeiro reforço do Flamengo, Vitão surge no BIDNo entanto, jogador não pode ir a campo nesta quarta-feira (14/1), quando o Fla encara o Bangu, pelo Campeonato Carioca
O zagueiro Vitão, primeiro reforço do Flamengo na temporada, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (14/1). Dessa forma, ele já pode estrear pelo Rubro-Negro a partir da próxima partida do time na competição.
O defensor, aliás, não poderia ir a campo nesta quarta, quando o Fla encara o Bangu, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Isso ocorre porque, para estar apto a atuar, os jogadores precisam constar no BID pelo menos 24h antes do início da rodada.
De toda forma, ele nem estaria à disposição para o duelo em questão. Afinal, o Flamengo disputa as primeiras rodadas do Carioca com um time alternativo – o sub-20. É o caso do jogo contra o Bangu, marcado para as 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita.
O mesmo valerá para o duelo contra o Volta Redonda, no sábado (17/1), no Raulino de Oliveira. Os profissionais do Flamengo, aliás, só devem começar a ir a campo contra o Vasco, no dia 21, no Maracanã. A tendência, afinal, é que o time seja preparado para a final da Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians, em Brasília. Antes disso, o time de Filipe Luís ainda entra em campo contra Fluminense (25) e São Paulo (28).