Primeiro reforço do Flamengo, Vitão surge no BID

No entanto, jogador não pode ir a campo nesta quarta-feira (14/1), quando o Fla encara o Bangu, pelo Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Vitão, primeiro reforço do Flamengo na temporada, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (14/1). Dessa forma, ele já pode estrear pelo Rubro-Negro a partir da próxima partida do time na competição. O defensor, aliás, não poderia ir a campo nesta quarta, quando o Fla encara o Bangu, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Isso ocorre porque, para estar apto a atuar, os jogadores precisam constar no BID pelo menos 24h antes do início da rodada.