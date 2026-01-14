Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeiro reforço do Flamengo, Vitão surge no BID

No entanto, jogador não pode ir a campo nesta quarta-feira (14/1), quando o Fla encara o Bangu, pelo Campeonato Carioca
O zagueiro Vitão, primeiro reforço do Flamengo na temporada, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (14/1). Dessa forma, ele já pode estrear pelo Rubro-Negro a partir da próxima partida do time na competição.

O defensor, aliás, não poderia ir a campo nesta quarta, quando o Fla encara o Bangu, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Isso ocorre porque, para estar apto a atuar, os jogadores precisam constar no BID pelo menos 24h antes do início da rodada.

De toda forma, ele nem estaria à disposição para o duelo em questão. Afinal, o Flamengo disputa as primeiras rodadas do Carioca com um time alternativo – o sub-20. É o caso do jogo contra o Bangu, marcado para as 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita.

O mesmo valerá para o duelo contra o Volta Redonda, no sábado (17/1), no Raulino de Oliveira. Os profissionais do Flamengo, aliás, só devem começar a ir a campo contra o Vasco, no dia 21, no Maracanã. A tendência, afinal, é que o time seja preparado para a final da Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians, em Brasília. Antes disso, o time de Filipe Luís ainda entra em campo contra Fluminense (25) e São Paulo (28).

